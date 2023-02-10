Дилер Volkswagen продает в России кроссоверы Jetta VS7

Как выяснила "Российская газета", один из крупных дилеров Volkswagen начал продажи в России кроссовера Jetta VS7. Автомобили пока предлагаются в двух версиях - Enjoy (3 229 000 рублей) и Glory (3 329 000 рублей).

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Двигатель у Jetta VS7 один - это бензиновая "турбочетверка" 1,4 TSI, которая выдает 150 л.с. и 250 Нм. Мотор работает с классическим шестиступенчатым "автоматом". Привод - исключительно передний. По размерам VS7 расположилась между Volkswagen Tiguan и Tiguan Allspace.

Среди опций у автомобиля можно выделить датчик дождя, камеры кругового обзора, светодиодные фары, люк, подогрев передних сидений, мультимедиа-систему с тачскрином, адаптивный круиз-контроль, систему старт-стоп.

Ранее по схеме параллельного импорта в России появились седан Jetta VA3 и кроссовер VS5.

Напомним, под маркой Jetta Volkswagen в Китае выпускает недорогие автомобили, которые производятся на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

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