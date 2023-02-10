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55 минут назад

Российским водителям открыли въезд в приграничный китайский город Хэйхэ

BFM.RU

С 10 февраля российским водителям разрешили въезжать в приграничный китайский город Хэйхэ при проезде по международному автомобильному мосту из Благовещенска. Об этом сообщает Минтранс Амурской области. Запрет, введенный ранее китайской стороной, был вызван антиковидными мерами, а сейчас город готов к ослаблению ограничений.

Российским водителям открыли въезд в приграничный китайский город Хэйхэ
Фото: Юрий Смитюк/ТАССЮрий Смитюк/ТАСС

О том, как это повлияет на российско-китайский грузопоток, рассказывает представитель транспортно-логистической компании «Траско» Артем Барановский:

«Если говорить о погранпереходе Хэйхэ — Благовещенск, то да, послабление введенных ранее ограничений на этом погранпереходе действительно было. Отмечаем, что сегодня первый день, когда он работает в новом режиме, уже сегодня у нас по этому погранпереходу прошло пять наших автомобилей. От водителей по-прежнему требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов со сроком забора не позднее 48 часов.

Безусловно, этот погранпереход важен, и отмена запрета на въезд позволит увеличить грузопоток, однако стоимость перевозки через него будет выше. На то есть несколько причин, в частности, из-за удаленности Хэйхэ от центральной части России, а также из-за отсутствия на данный момент необходимого объема экспортных грузов, следующих из России автотранспортом. То есть в основном этот погранпереход больше все же походит для доставки грузов в урало-сибирские регионы РФ. Если доставлять в эти регионы, то это будет сопоставимо со сроками быстрее. Но если мы говорим о доставке в центральные регионы России, то нет, здесь, к сожалению, со сроками он будет даже немного дольше».

Кроме того, с 10 февраля вводится двусторонняя оплата грузоперевозок по международному мосту Благовещенск — Хэйхэ.

Автоновости,Артем Барановский,Минтранс РФ,
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