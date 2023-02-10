Российским водителям открыли въезд в приграничный китайский город Хэйхэ

Безусловно, этот погранпереход важен, и отмена запрета на въезд позволит увеличить грузопоток, однако стоимость перевозки через него будет выше. На то есть несколько причин, в частности, из-за удаленности Хэйхэ от центральной части России, а также из-за отсутствия на данный момент необходимого объема экспортных грузов, следующих из России автотранспортом. То есть в основном этот погранпереход больше все же походит для доставки грузов в урало-сибирские регионы РФ. Если доставлять в эти регионы, то это будет сопоставимо со сроками быстрее. Но если мы говорим о доставке в центральные регионы России, то нет, здесь, к сожалению, со сроками он будет даже немного дольше».