По информации источника, этой моделью станет FAW Bestune T77 – начало производства кроссоверов запланировано на май 2023 года. При этом модель уже официально продаётся в России. Кроме того, к осени завод планирует выпускать с конвейера уже три разные модели китайского производства. Однако какие конкретно это будут автомобили, пока неизвестно. Также остаётся загадкой, под каким именем FAW Bestune T77 будет собираться в Санкт-Петербурге – в АвтоВАЗе упоминали, что выпускаемые на бывшем заводе Nissan модели будут продаваться под логотипом Lada.