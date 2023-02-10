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45 минут назад

Стало известно, какой автомобиль будет производить завод Nissan в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Стала известна модель автомобиля, которую будет производить перешедший к российской компании АвтоВАЗ завод Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Всё о запчастях... и не только».

По информации источника, этой моделью станет FAW Bestune T77 – начало производства кроссоверов запланировано на май 2023 года. При этом модель уже официально продаётся в России. Кроме того, к осени завод планирует выпускать с конвейера уже три разные модели китайского производства. Однако какие конкретно это будут автомобили, пока неизвестно. Также остаётся загадкой, под каким именем FAW Bestune T77 будет собираться в Санкт-Петербурге – в АвтоВАЗе упоминали, что выпускаемые на бывшем заводе Nissan модели будут продаваться под логотипом Lada.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Модели FAW Bestune T77, которые уже продаются на российском рынке, оснащены полуторалитровым двигателем на 160 л.с. и 258 Нм, а также переднем приводом. Цена кроссовера начинается от 2 069 000 рублей.

Напомним, что ранее автоконцерн Renault решила сократить долю в Nissan до 15%.

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