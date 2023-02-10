В сеть попали первые фото нового кроссовера Kia

Южнокорейский автоконцерн Kia готовится выпустить новый электрокроссовер, известный под временным именем OV. В сеть попали первые фотографии будущей новинки. Об этом сообщает китайское издание Autohome.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

К сожалению, кузов автомобиля на фото полностью затянут плёнкой, но даже такие кадры позволяют составить представление о форме и внешнем виде OV. Судя по всему, кроссовер имеет выраженный капот, слегка угловатый дизайн кормы и четырехспицевые колёсные диски.

О технических характеристиках OV на данный момент ничего неизвестно. Все последние электромобили Kia созданы на модульной платформе Electric-Global Modular Platform от Hyundai-Kia. Станет ли OV продолжать традицию или будет исключением, пока не ясно.