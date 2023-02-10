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51 минуту назад

«РусГидро» запустило 75 быстрых электрозаправок в 2022 году

Елена Прошина

Компания «РусГидро» запустила 75 быстрых зарядных станций для электромобилей или почти 20% от общего количества открытых в 2022 году ЭЗС в России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«РусГидро» запустило 75 быстрых электрозаправок в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году "РусГидро" ввело почти 20% от общего количества открытых в России зарядных станций для электромобилей — 75 ЭЗС», — говорится в тексте.

В общей сложности на сегодняшний день компания насчитывает уже 136 станций в 28 регионах РФ. Ежемесячно на заправках «РусГидро» совершается более десяти тысяч зарядок электромобилей. Кроме того компания реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого сеть ЭЗС соединит Москву с Владивостоком.

Всего, по данным Минэнерго РФ, за 2022 года в 12 регионах страны ввели в эксплуатацию 439 станций.

Автоновости,Минэнерго России,Русгидро,
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