«РусГидро» запустило 75 быстрых электрозаправок в 2022 году

Компания «РусГидро» запустила 75 быстрых зарядных станций для электромобилей или почти 20% от общего количества открытых в 2022 году ЭЗС в России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

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«В 2022 году "РусГидро" ввело почти 20% от общего количества открытых в России зарядных станций для электромобилей — 75 ЭЗС», — говорится в тексте.

В общей сложности на сегодняшний день компания насчитывает уже 136 станций в 28 регионах РФ. Ежемесячно на заправках «РусГидро» совершается более десяти тысяч зарядок электромобилей. Кроме того компания реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого сеть ЭЗС соединит Москву с Владивостоком.