Lada Vesta получит электроусилитель руля из Калуги

Как следует из сообщения «Автоэлектроники», опытный образец электроусилителя, или ЭУРУ, уже отправлен на тольяттинскую площадку АвтоВАЗа. Он будет использован для отладки технологической сборки на конвейере. Сама «Автоэлектроника» сейчас готовится к запуску массового производства дефицитных узлов, которые должны помочь отечественному автопрому.

Фото: Lada Vesta© Lada Lada Vesta© Lada

В пресс-службе калужского предприятия «Автоэлектроника» сообщили, что запуск серийного производства электроусилителей руля для Lada Vesta запланирован на осень нынешнего года. Вероятно, речь идет об образце для Vesta нового поколения, так как ранее «Автоэлектроника» уже выступала поставщиком ЭУРУ для машин АвтоВАЗа, в числе которых была и «Веста». Vesta с приставкой NG (New Generation) планируют поставить на конвейер в марте 2023 года. Вместо Ижевска флагман будут собирать на главной площадке в Тольятти.

«Опытный образец электроусилителя руля для Lada Vesta отправлен на АвтоВАЗ калужским заводом «Автоэлектроника». В настоящий момент компания осуществляет подготовку производства к серийному выпуску», — говорят представители завода.

Сейчас «Автоэлектроника» — единственный разработчик и массовый изготовитель автомобильных электроусилителей руля. Компания присутствует на рынке с 1990 года, а с АвтоВАЗом работает с 2007-го. Также в перечне его партнеров числятся ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ и УАЗ.