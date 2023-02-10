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2 часа назад

ГИБДД объявила рейды на водителей в регионах России

Газета.Ru

В пятницу вечером и предстоящие выходные дни, 11-12 февраля, автоинспекторы проведут рейды в ряде российских регионов, объявили представители УГИБДД.

ГИБДД объявила рейды на водителей в регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Массовые мероприятия по выявлению пьяных водителей объявлены в Ивановской области, Рязанской области, Самарской области, Кемеровской области, Белгородской области, Вологодской области, Липецкой области, Республике Башкортостан, Тверской области и других. Также о готовящихся рейдах рассказали автоинспекторы Сыктывкара, Смоленска, Петрозаводска, Красноярска, Кирова и Пскова.

Кроме того, в Республике Марий Эл пройдут мероприятия, направленные на профилактику аварийности с пешеходами. В Иркутской области состоится рейд "Встречная полоса", а в Ростовской области ГИБДД пообещала усилить контроль на дорогах с 10 по 19 февраля.

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За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования также приведет к лишению удостоверения и штрафу. Если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, ему грозит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ, напомнили в Госавтоинспекции.

Патрульные инспекторы столичной Госавтоинспекции применяют тактику искусственного заужения дорожных полос для проведения массированных рейдов. Такое изменение организации дорожного движения вызывает пробки, предупреждают эксперты, но эффективно для ловли граждан, употребляющих алкоголь и наркотики за рулем. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Автоновости,ГИБДД,
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