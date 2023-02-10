«АвтоВАЗ» запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» запустила предсерийное производство Lada Vesta NG на автосборочной площадке в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Старт производству 10 февраля дали губернатор региона Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Начало серийного выпуска Lada Vesta NG запланировали в компании на начало марта 2023 года. В продажу машины поступят уже в апреле.

«Старт предсерийного производства Lada Vesta NG позволит отследить четкость всех операций по сборке. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству машин этой модели, настройки оборудования и организации производственных и логистических схем», — говорится в сообщении.