«АвтоВАЗ» запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» запустила предсерийное производство Lada Vesta NG на автосборочной площадке в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Старт производству 10 февраля дали губернатор региона Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Начало серийного выпуска Lada Vesta NG запланировали в компании на начало марта 2023 года. В продажу машины поступят уже в апреле.
«Старт предсерийного производства Lada Vesta NG позволит отследить четкость всех операций по сборке. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству машин этой модели, настройки оборудования и организации производственных и логистических схем», — говорится в сообщении.
Помимо этого в 2023 году компания намерена запустить производственную площадку в Санкт-Петербурге, возобновить производство семейства Largus, в том числе опытной партии e-Largus в Ижевске. Также «АвтоВАЗ» планирует развивать новые среднесрочные проекты, среди которых автомобили сегмента «В» и кроссовер на платформе Lada Vesta.