Renault ведет переговоры о партнерстве с Volvo Trucks

Renault SA ведет переговоры с производителем грузовиков Volvo AB о партнерстве в проекте нового электрического фургона французского автоконцерна. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на осведомленные источники.

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Речь идет о производстве компаниями модели FlexEVan, которая позволит им противостоять конкурентам, в том числе Stellantis NV. Они намерены пустить фургоны в продажу в 2026 году. Однако переговоры все еще продолжаются и уверенности в том, что по ним достигнут соглашения нет. Оно также включает партнера Renault — Nissan Motor Co.

По плану французской компании, продажи FlexEVan будут вестись вместе с Nissan в Европе. Данный проект называют в компаниях одним из десяти, над которыми они продолжат сотрудничать в рамках преобразованного альянса.