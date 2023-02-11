В России может появиться новый список неисправностей, запрещающих пользоваться авто

Проект постановления правительства, который направлен на упорядочения перечня неисправностей, запрещающих пользоваться транспортным средством, проходит согласование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД России.

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Как напомнили в ведомстве, указанный проект постановления разработан его специалистами. Отмечается, что документ направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов.

"Данный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования", - сообщили агентству ТАСС в МВД.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что в России подготовили новую редакцию "перечня неисправностей и условий", запрещающих эксплуатацию автомобилей. В документе прописано, что ГИБДД сможет штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону, использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу, а также за неработающую систему ABS и прочее.