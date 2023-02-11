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1 час назад

В МВД сообщили о согласовании нового списка неисправностей, запрещающих пользоваться авто

Газета.Ruиещё 1

Проект постановления правительства, который направлен на упорядочения перечня неисправностей, запрещающих пользоваться транспортным средством, проходит согласование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД России.

В России может появиться новый список неисправностей, запрещающих пользоваться авто
Фото: ТАССТАСС

Как напомнили в ведомстве, указанный проект постановления разработан его специалистами. Отмечается, что документ направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов.

"Данный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования", - сообщили агентству ТАСС в МВД.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что в России подготовили новую редакцию "перечня неисправностей и условий", запрещающих эксплуатацию автомобилей. В документе прописано, что ГИБДД сможет штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону, использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу, а также за неработающую систему ABS и прочее.

Позднее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявлял, что действующих санкций за неисправности транспортных средств в КоАП РФ вполне достаточно.

Автоновости,Валерий Васильев,МВД России,ГИБДД,Совет Федерации,
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