Аналитики назвали самые популярные зимой автотовары

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта проанализировал спрос на автотовары в январе 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Результаты имеются в распоряжении RT.

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Так, самой востребованной категорией стала автохимия — спрос на неё в России в первый месяц года вырос на 121%.

Как пояснили аналитики, больше всего продажи данной категории товаров выросли в Воронеже (+212%), Екатеринбурге (+202%), Казани (+150%), Москве (+128%), Ростове-на-Дону (+127%), а также Нижнем Новгороде (+115%).

Чаще всего россияне покупали размораживатели замков, очистители, жидкости «Быстрый старт», пушечное сало, а также незамерзающие жидкости, говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру».

Кроме того, на 90% чаще россияне стали покупать автоинструменты. Наиболее часто такие покупки делали жители Волгограда (+330%), Омска (+153%), Нижнего Новгорода (+133%), Москвы (+97%), а также Перми (+86%).

Среди самых востребованных товаров оказались рихтовочные пластины, гибкие и телескопические магниты.

Замыкает тройку самых востребованных покупок для автомобиля зимой оборудование для автосервиса и гаража (+76%). Наиболее высокий спрос зафиксирован в Казани (+176%), Нижнем Новгороде (+171%), Перми (+126%), Омске (+123%) и Самаре (+101%).

Из товаров категории наибольшим спросом пользовались пусковые и предпусковые зарядные устройства, рассказали специалисты.