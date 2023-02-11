Собственная платформа «Москвич» появится через 2 года

На заводе ”Москвич" планируется разработка платформы для электромобилей. Данный процесс может занять 2 года.

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В скором времени на рынке России могут появиться электрокары отечественной разработки. Для этого на заводе ”Москвич" начнут создавать платформу для автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что данный этап может занять 2 года. К 2025 году инфраструктура на бывшем заводе компании Renault для сборки электрокаров будет запущена. Иностранный бренд официально покинул рынок России, поэтому завод полностью свободен.

Известно, что в дальнейшем на автомобильном заводе “Москвич” начнут выпускать транспортные средства без привлечения компаний из Китая. В 2022 году именно китайские партнеры предоставили собственную базу, которая позволила организовать выпуск машин для рынка России.

Предприятие построило планы на 2023 год. Согласно заданному курсу, компания выпустит на рынок 50 000 новых автомобилей. Определенная часть будет выкупаться компаниями, которые предлагают услуги аренды транспортных средств в Москве.