Собственная платформа «Москвич» появится через 2 года

На заводе ”Москвич" планируется разработка платформы для электромобилей. Данный процесс может занять 2 года.
В скором времени на рынке России могут появиться электрокары отечественной разработки. Для этого на заводе ”Москвич" начнут создавать платформу для автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что данный этап может занять 2 года. К 2025 году инфраструктура на бывшем заводе компании Renault для сборки электрокаров будет запущена. Иностранный бренд официально покинул рынок России, поэтому завод полностью свободен.
Известно, что в дальнейшем на автомобильном заводе “Москвич” начнут выпускать транспортные средства без привлечения компаний из Китая. В 2022 году именно китайские партнеры предоставили собственную базу, которая позволила организовать выпуск машин для рынка России.
Предприятие построило планы на 2023 год. Согласно заданному курсу, компания выпустит на рынок 50 000 новых автомобилей. Определенная часть будет выкупаться компаниями, которые предлагают услуги аренды транспортных средств в Москве.
Собянин отметил, что при поддержке правительства удалось реализовать ряд важных задач. Есть проекты, которые связаны с дорогами. Сейчас электрические кроссоверы модели “Москвич 3е” собираются по методике DKD. В Москве устанавливают силовой агрегат, подвеску и прикручивают колеса. Уже в 2024 году завод может перейти на мелкоузловую сборку. Постепенно будут локализованы важные компоненты транспорта, которые сейчас поставляются из другой страны.