Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
8 минут назад

Ford слегка рассекретил электропикап F-150 Lightning

Motor.ru

На 2026 год запланировано возвращение Ford в чемпионат Формулы-1 в качестве производителя силовых установок. Американский автопроизводитель станет партнёром команд Oracle Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri, но помимо создания гибридных двигателей в рамках проекта Red Bull Ford Powertrains «Голубой овал» займётся и выпуском специальных моделей и концепт-каров. Одним из них станет электромобиль Ford F-150 Lightning.

Ford слегка рассекретил электропикап F-150 Lightning
Фото: Motor.ruMotor.ru

Генеральный директор Ford Джим Фарли официально подтвердил не просто создание, но и существование «заряженной» версии электропикапа. Готовый электромобиль топ-менеджер показал гонщику Даниэлю Риккардо, который посетил Детройт.

Австралийский пилот Формулы-1 стал одним из первых, кто увидел новинку. Судя по фрагменту передней части кузова, пикап получит агрессивный аэродинамический обвес кузова и новые колёса.

Концепт-кар будет окрашен в фирменное для спортивных моделей Ford сочетание белого и синего цветов. Никакой другой информации о новинке нет. Электромобиль дополнит линейку концептов, в которую уже входят Ford Mustang Mach-E 1400, Ford Mustang Cobra Jet 1400, Ford Pro Electric SuperVan и Ford F-100 Eluminator.

Автоновости,Ford Mustang,Джим Фарли,Даниэль Риккардо,Oracle,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители