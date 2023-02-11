Ford слегка рассекретил электропикап F-150 Lightning

На 2026 год запланировано возвращение Ford в чемпионат Формулы-1 в качестве производителя силовых установок. Американский автопроизводитель станет партнёром команд Oracle Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri, но помимо создания гибридных двигателей в рамках проекта Red Bull Ford Powertrains «Голубой овал» займётся и выпуском специальных моделей и концепт-каров. Одним из них станет электромобиль Ford F-150 Lightning.

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Генеральный директор Ford Джим Фарли официально подтвердил не просто создание, но и существование «заряженной» версии электропикапа. Готовый электромобиль топ-менеджер показал гонщику Даниэлю Риккардо, который посетил Детройт.

Австралийский пилот Формулы-1 стал одним из первых, кто увидел новинку. Судя по фрагменту передней части кузова, пикап получит агрессивный аэродинамический обвес кузова и новые колёса.