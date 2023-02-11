Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте

По данным Autocar, следующее поколение «бюджетника» встанет на конвейер весной, причём большую часть выпущенных в Индии машин будут поставлять на экспорт. Объём локального производства увеличится с 40 до 70 тысяч штук. По неофициальным данным, новый Hyundai Solaris/Verna лишится дизеля, получит новый бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, но базовый седан сохранит атмосферный двигатель.

Фото: motor.ru motor.ru

В списке ожидаемых новшеств Hyundai Solaris/Verna под кодовым именем BN7i — дизайн в духе «старших» Elantra и Grandeur, цифровой кокпит с парой экранов, технология полуавтономного вождения ADAS. Ключевым хабом для производства «бюджетника» следующего поколения станет Индия: местный завод заменит фабрику под Санкт-Петербургом.

В настоящий момент Hyundai Verna доступна в Индии с «атмосферником» 1.5, турбомотором объёмом 1,0 литра или 1,5-литровым турбодизелем. Есть аж четыре варианта трансмиссий: 6-ступенчатые «механика» и автомат, вариатор или 7-ступенчатый преселективный «робот»! После смены поколений дизель отправят в отставку, а на смену 1,0-литровой «турботройке» придёт четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра. Безнаддувный агрегат останется в гамме.