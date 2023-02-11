Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте

Motor.ruиещё 1

По данным Autocar, следующее поколение «бюджетника» встанет на конвейер весной, причём большую часть выпущенных в Индии машин будут поставлять на экспорт. Объём локального производства увеличится с 40 до 70 тысяч штук. По неофициальным данным, новый Hyundai Solaris/Verna лишится дизеля, получит новый бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, но базовый седан сохранит атмосферный двигатель.

Абсолютно новый Hyundai Solaris выйдет на рынок в марте
Фото: motor.rumotor.ru

В списке ожидаемых новшеств Hyundai Solaris/Verna под кодовым именем BN7i — дизайн в духе «старших» Elantra и Grandeur, цифровой кокпит с парой экранов, технология полуавтономного вождения ADAS. Ключевым хабом для производства «бюджетника» следующего поколения станет Индия: местный завод заменит фабрику под Санкт-Петербургом.

В настоящий момент Hyundai Verna доступна в Индии с «атмосферником» 1.5, турбомотором объёмом 1,0 литра или 1,5-литровым турбодизелем. Есть аж четыре варианта трансмиссий: 6-ступенчатые «механика» и автомат, вариатор или 7-ступенчатый преселективный «робот»! После смены поколений дизель отправят в отставку, а на смену 1,0-литровой «турботройке» придёт четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра. Безнаддувный агрегат останется в гамме.

Hyundai намерен экспортировать новый Solaris в Латинскую Америку и на Ближний Восток, но в развитых странах седаны B-сегмента уходят в отставку: предшественник Solaris уже не предлагается в США, скоро из Европы и Австралии исчезнет «родственная» Kia Rio.

Автоновости,Hyundai Verna,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Kia,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители