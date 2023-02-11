В Китае засняли большой кроссовер Huawei Aito M9

На дорогах Китая был замечен новый кроссовер Huawei. Его появления уже ожидают в России.

Фото: Car.ru Car.ru

Фотошпионы засняли в Китае новый паркетник Huawei Aito M9. Aito считается молодой маркой, которая находится под управлением компании Seres и телекоммуникационного гиганта Huawei. Последний отвечает за создание все электронной системы автомобиля. Кроме того, компания Huawei занимается аккумуляторными батареями и электрическими двигателями.

Длина кузова нового автомобиля составляет 5,2 метра. Предлагаться он будет в 6- или 7-местном исполнении. По предварительной информации, в основе будет лежать последовательный гибрид, у которого за вращение колес отвечают электрические моторы. Бензиновый турбированный мотор будет использоваться только в качестве генератора для зарядки батареи. Общая производительность силовой установки составит 500 л.с.

В салоне нового кроссовера будет размещен крупный дисплей на 15,6 дюйма. Известно, что производитель планирует использовать фирменную прошивку Harmony OS, созданием которой занимался Huawei. В списке оснащения представлена оптика с диодами, камера на 360 градусов и панорама. Кроме того, кресла имеют систему вентиляции и функцию массажа.