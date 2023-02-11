В Китае засняли большой кроссовер Huawei Aito M9

На дорогах Китая был замечен новый кроссовер Huawei. Его появления уже ожидают в России.
Фотошпионы засняли в Китае новый паркетник Huawei Aito M9. Aito считается молодой маркой, которая находится под управлением компании Seres и телекоммуникационного гиганта Huawei. Последний отвечает за создание все электронной системы автомобиля. Кроме того, компания Huawei занимается аккумуляторными батареями и электрическими двигателями.
Длина кузова нового автомобиля составляет 5,2 метра. Предлагаться он будет в 6- или 7-местном исполнении. По предварительной информации, в основе будет лежать последовательный гибрид, у которого за вращение колес отвечают электрические моторы. Бензиновый турбированный мотор будет использоваться только в качестве генератора для зарядки батареи. Общая производительность силовой установки составит 500 л.с.
В салоне нового кроссовера будет размещен крупный дисплей на 15,6 дюйма. Известно, что производитель планирует использовать фирменную прошивку Harmony OS, созданием которой занимался Huawei. В списке оснащения представлена оптика с диодами, камера на 360 градусов и панорама. Кроме того, кресла имеют систему вентиляции и функцию массажа.
По предварительным данным, на местном рынке новинка будет представлена в третьем квартале 2023 года. В начальной комплектации автомобиль может оцениваться в 350 000 юаней или 3 650 000 рублей. Высока вероятность, что новинку выведут и на рынок России. Сейчас некоторые дилерские центры в стране уже реализуют модели бренда - Aito M5 и Aito M7. В страну данные транспортные средства привозились по программе параллельного импорта. Если дилеры решат вывести на рынок России новый кроссовер, он может появиться в стране в 2024 году.