В Тольятти стартовало производство новой Lada Vesta NG

Конвейерную линию на первой нитке запустили глава Волжского автозавода Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркнула, что выпускаемые машины носят статус предсерийных, то есть пока на производстве занимаются отладкой сборочных операций. Товарные экземпляры начнут собирать в марте; в апреле тольяттинские Vesta NG поступят к дилерам Lada.

Хотя сборку предсерийной Lada Vesta NG осветила и пресс-служба губернатора Самарской области, и корпоративный канал «На заводе», само по себе событие не ново, ведь опытные машины выпускают в Тольятти с ноября.

Любопытно, что хотя серийное производство Lada Vesta NG запланировано на март, пресс-служба Дмитрия Азарова признаёт, что процессы настройки оборудования, организации производственных и логистических схем займут месяцы. Ожидаемый объём производства обновлённых «Вест» на линии B0 — до 60 автомобилей в час.

По неофициальным данным на старте продаж Lada Vesta NG будет оснащаться безальтернативным 8-клапанным двигателем, а часть комплектующих на флагаманскую модель перенаправят с конвейера «Гранты».