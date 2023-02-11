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В Тольятти стартовало производство новой Lada Vesta NG

Конвейерную линию на первой нитке запустили глава Волжского автозавода Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркнула, что выпускаемые машины носят статус предсерийных, то есть пока на производстве занимаются отладкой сборочных операций. Товарные экземпляры начнут собирать в марте; в апреле тольяттинские Vesta NG поступят к дилерам Lada.

В Тольятти стартовало производство новой Lada Vesta NG
© Motor.ru

Хотя сборку предсерийной Lada Vesta NG осветила и пресс-служба губернатора Самарской области, и корпоративный канал «На заводе», само по себе событие не ново, ведь опытные машины выпускают в Тольятти с ноября.

Любопытно, что хотя серийное производство Lada Vesta NG запланировано на март, пресс-служба Дмитрия Азарова признаёт, что процессы настройки оборудования, организации производственных и логистических схем займут месяцы. Ожидаемый объём производства обновлённых «Вест» на линии B0 — до 60 автомобилей в час.

По неофициальным данным на старте продаж Lada Vesta NG будет оснащаться безальтернативным 8-клапанным двигателем, а часть комплектующих на флагаманскую модель перенаправят с конвейера «Гранты».

В планах АвтоВАЗа на 2023 год перезапустить сборку семейства фургонов и универсалов Largus, в том числе выпустить опытную партию электромобилей e-Largus в Ижевске. Вдобавок, в ближайшее время должна появиться обновлённая трёхдверная Lada Niva Legend с более мощным двигателем, а также возобновиться сборка пятидверных Niva Legend.

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