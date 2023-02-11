BMW снова отзывает новые 7-Series и i7 из-за глюков электроники

Североамериканский филиал марки признал, что на седанах 760i xDrive и i7 xDrive60 с опциональными креслами Executive Lounge есть проблема с программным обеспечением. Электронный блок может не распознать положение кресла, и в этом случае системам активной безопасности будет передано сообщение о недопустимом положении сиденья, а ещё автоматически включится аварийный режим.

Фото: motor.ru motor.ru

Активация аварийного режима опасна тем, что в этом случае выключаются подушка безопасности переднего пассажира, коленная подушка безопасности и активный подголовник. Без этих систем увеличивается риск получения травм в случае аварии. Официальные дилеры BMW перепрограммируют электронный блок сидений, чтобы устранить ошибку.

Отзывная кампания затронет 305 седанов BMW 760i xDrive, выпущенных в период с 5 июля 2022 года по 24 января 2023 года, и 92 электрокара BMW i7 xDrive60, собранные с 4 июля 2022 года по 24 января 2023 года. Всё это машины для североамериканского рынка, но в других странах у «семёрок» может быть тот же программный дефект.