Suzuki сообщила об ажиотажном спросе на пятидверный Jimny

Компания Maruti Suzuki сообщила, что за неполные три недели с 12 января по 1 февраля было собрано свыше 15 тысяч предзаказов на «растянутые» Jimny. Сравнимы ежемесячные продажи абсолютного индийского бестселлера Suzuki — малолитражки Wagon R! Покупателей не остановило даже то, что цену пятидверного Jimny назовут только в мае, а поставки маленьких внедорожников и вовсе начнутся летом.

Фото: motor.ru motor.ru

Suzuki Jimny с растянутой на 340 миллиметров базой пока можно заказать в двух комплектациях, причём уже «в базе» есть шесть подушек безопасности и система помощи при трогании в горку. У топ-версии рамного вездехода добавляются автоматические фары, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и аудиосистема Arkayms.

По технике пятидверка идентична исходной модели. Под капотом безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», дополненный стартер-генератором, отдача — 105 лошадиных сил и 134 Нм. Можно выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным автоматом, но жёстко подключаемый полный привод и понижающая передача обязательны.