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13 минут назад

Suzuki сообщила об ажиотажном спросе на пятидверный Jimny

Motor.ru

Компания Maruti Suzuki сообщила, что за неполные три недели с 12 января по 1 февраля было собрано свыше 15 тысяч предзаказов на «растянутые» Jimny. Сравнимы ежемесячные продажи абсолютного индийского бестселлера Suzuki — малолитражки Wagon R! Покупателей не остановило даже то, что цену пятидверного Jimny назовут только в мае, а поставки маленьких внедорожников и вовсе начнутся летом.

Suzuki сообщила об ажиотажном спросе на пятидверный Jimny
Фото: motor.rumotor.ru

Suzuki Jimny с растянутой на 340 миллиметров базой пока можно заказать в двух комплектациях, причём уже «в базе» есть шесть подушек безопасности и система помощи при трогании в горку. У топ-версии рамного вездехода добавляются автоматические фары, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и аудиосистема Arkayms.

По технике пятидверка идентична исходной модели. Под капотом безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», дополненный стартер-генератором, отдача — 105 лошадиных сил и 134 Нм. Можно выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным автоматом, но жёстко подключаемый полный привод и понижающая передача обязательны.

Индийские журналисты предполагают, что базовый пятидверный Suzuki Jimny будет стоить 1,2 миллиона рупий (эквивалент 1,06 миллиона рублей). Верен ли прогноз, узнаем в мае. Летом Maruti Suzuki начнёт экспортировать удлинённые внедорожники по всему миру, ведь индийский завод останется для новинки единственным сборочным конвейером.

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