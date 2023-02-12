Раскрыт интерьер базовой версии нового Ford Mustang

Заглянуть внутрь самой дешёвой модификации спорткара удалось через пять месяцев после премьеры! Оказалось, что эффектный кокпит в стиле истребителя с изогнутыми экранами положен за доплату, а базовый интерьер — это сочетание двух отдельно стоящих дисплеев. Любопытно, что на размере не экономили: даже «в базе» используется 12,4-дюймовая цифровая «приборка» и тачскрин диагональю 13,2 дюйма.

Фото: © Ford Mustang c базовым двигателем EcoBoost © Ford Mustang c базовым двигателем EcoBoost

Конфигуратор нового Ford Mustang до сих пор закрыт, так что пока нельзя сказать, сколько нужно заплатить за опциональную панель с объединёнными под одним стеклом экранами. Кроме того, остаются в тайне графика приборной панели и медиасистемы: можно предположить, у базового спорткара хуже детализация и меньше скинов.

В остальном прототип купе с раздельными экранами не разочаровал. Даже у небогатой комплектации остаётся усечённый руль, сохраняются вставки под карбон на дверных картах и воздуховодах, а на ручках и стояночном тормозе есть металлическое напыление. Кресла отделаны не кожей, а тканью, а никаких контрастных цветов нет: у самого простого Ford Mustang бесхитростный чёрный салон.

Комплектации и цены обнародуют ближе к началу продаж летом 2023 года, а первые клиенты получат свои спорткары осенью. Известно, что на первых порах к заказу будут доступны модификации с двигателями 2.3 EcoBoost I4 (319 сил) и 5.0 Coyote V8 (487 или 507 лошадиных сил). Базовый спорткар доступен только с 10-ступенчатым автоматом, для восьмицилиндровых версий можно заказать опциональную 6-ступенчатую «механику».