Видео: три «пятёрки» BMW поколения E39 сразились в гонке по прямой

«Пятёрка» BMW тех лет стала одним из культовых автомобилей не только в истории марки, но и всего автопрома в целом. К примеру, заводская «заряженная» версия M5 наглядно показала, что роскошный автомобиль может быть быстрым, а быстрый — роскошным. Каналу carwow этого оказалось мало — блогеры решили сравнить в дрэг-рейсинге BMW M5 E39 с двумя вариантами от Alpina — седанами Alpina B10 и Alpina B10 S.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стандартный вариант автомобиля в заведомо менее выгодной ситуации, поскольку M5 E39 весит 1795 килограммов, имеет механическую коробку передач, но зато самый мощный двигатель — атмосферный 4,9-литровый V8 выдаёт 400 лошадиных сил и 500 Нм.

В арсенале Alpina B10 S при массе 1690 килограммов — атмосферный 4,8-литровый V8 на 380 сил и 510 Нм. Модификация Alpina B10 имеет 4,6-литровый атмосферный V8, выдающий 340 сил и 470 Нм, а весит машина 1660 килограммов. При этом оба седана из Бухлоэ имеют 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию.