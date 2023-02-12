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1 час назад

Гоночная Cobra президента Ford появилась в продаже

Motor.ru

Cobra традиционно ценятся у поклонников американских автомобилей, но выставленный на продажу в США конкретный экземпляр Shelby 427 Cobra представляет собой ещё и историческую ценность. Мало того, что он относится к достаточно редкой с технической точки зрения модификации, так ещё за рулём спорткара в своё время побывал лично Кэрролл Шелби, а сам автомобиль украшен автографами известных людей.

Гоночная Cobra президента Ford появилась в продаже
Фото: Motor.ruMotor.ru

Shelby 427 Cobra 1966 года выпуска является одной из 998 выпущенных Cobra и одним из 343 экземпляров Cobra 427 с винтовыми пружинами. Спорткар с номером шасси CSX3195 относится к автомобилям серии CSX3000, которые были оснащены модернизированными двигателями V8 и имели ряд конструктивных доработок, улучшавших ездовые повадки машины. Свою жизнь автомобиль начал как версия для дорог общего пользования, но вскоре был конвертирован в полугоночный вариант S/C.

За время эксплуатации машина сменила нескольких владельцев, отметилась участием в гонках на культовых американских трассах Laguna Seca Raceway, Road America и Watkins Glen, меняла цвет кузова и попадала в аварии. С завода Shelby 427 Cobra была чёрной, затем её перекрасили в красный, а в итоге машина оказалась тёмно-синей с белыми полосами.

Такую окраску выбрал предпоследний владелец спорткара — Джим Фарли, президент Ford, который так отдал дань уважения своей 289 Cobra. Этот автомобиль Фарли продал Экслу Роузу, солисту рок-группы Guns N 'Roses, а память о нём воплотил в новой машине.

Особенностью машины являются автографы, которые известные личности оставили на разных элементах автомобиля — есть подписи Джима Фарли, Линна Парка (коллекционер и эксперт по Shelby Cobra), Аарона Шелби (внук Кэрролла Шелби), Питера Брока (дизайнер Shelby Cobra Daytona Coupe), Джека Рауша (основатель ателье Roush Performance). Кроме того, официально подтверждено, что в своё время конкретно этой машиной управлял и сам Кэрролл Шелби, что добавляет исторической ценности спорткару.

Автоновости,Джим Фарли,Ford,
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