Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV

Экстерьер и интерьер грузовичка RAM 1500 REV раскрыты в рекламе «Супербоула», но технические характеристики остались за кадром. Судя по общим пропорциям и дизайну передней панели «батарейный» вариант пикапа Stellantis будет представлять собой глубокий реинжиниринг актуальной топливной модели. Хотя до момента начала производства более года, приём заявок с возвратным депозитом 100 долларов уже ведётся.

Фото: © Ram 1500 REV © Ram 1500 REV

Серийный RAM 1500 REV оказался не совсем похож на одноимённый концепт месячной давности. Поменялся общий форм-фактор с небольшой площадью остекления и вытянутой грузовой платформой, стали проще зеркала, дверные ручки, колёсные диски и светотехника. По сути, с прототипом серийную модель роднит только характерный рисунок светодиодных фар.

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Американские журналисты предположили, что электромобиль RAM 1500 REV во многом унифицирован с бензиновым аналогом: на это указывают аналогичные кузовные панели. Нагляднее всего сходство прослеживается сбоку и изнутри: передняя панель с портретно-ориентированным экраном и архитектура воздуховодов выдают исходник.

Тем не менее RAM называет электропикап «совершенно новым» и намекает, что по ключевым характеристикам — запасу хода, полезной нагрузке, буксировочным способностям и времени зарядки — грузовичок Stellantis превзойдёт конкурентов.

Ранее в RAM раскрыли, что электропикап станет первенцем «грузовой» платформы STLA Frame, специально созданной для «батарейных» рамных машин. Ожидаемый запас хода — свыше 500 миль (более 800 километров), а восполнить заряд, эквивалентный пробегу в 100 миль (160 километров) можно будет всего за десять минут. Что касается буксировочных способностей, то ориентиром является Tesla Cybertruck с показателем 14 тысяч фунтов (6350 килограммов), и похоже в RAM настроены побить рекорд.