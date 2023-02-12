Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
50 минут назад

Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV

Motor.ru

Экстерьер и интерьер грузовичка RAM 1500 REV раскрыты в рекламе «Супербоула», но технические характеристики остались за кадром. Судя по общим пропорциям и дизайну передней панели «батарейный» вариант пикапа Stellantis будет представлять собой глубокий реинжиниринг актуальной топливной модели. Хотя до момента начала производства более года, приём заявок с возвратным депозитом 100 долларов уже ведётся.

Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV
Фото: © Ram 1500 REV© Ram 1500 REV

Серийный RAM 1500 REV оказался не совсем похож на одноимённый концепт месячной давности. Поменялся общий форм-фактор с небольшой площадью остекления и вытянутой грузовой платформой, стали проще зеркала, дверные ручки, колёсные диски и светотехника. По сути, с прототипом серийную модель роднит только характерный рисунок светодиодных фар.

Видео дня

Американские журналисты предположили, что электромобиль RAM 1500 REV во многом унифицирован с бензиновым аналогом: на это указывают аналогичные кузовные панели. Нагляднее всего сходство прослеживается сбоку и изнутри: передняя панель с портретно-ориентированным экраном и архитектура воздуховодов выдают исходник.

Тем не менее RAM называет электропикап «совершенно новым» и намекает, что по ключевым характеристикам — запасу хода, полезной нагрузке, буксировочным способностям и времени зарядки — грузовичок Stellantis превзойдёт конкурентов.

Ранее в RAM раскрыли, что электропикап станет первенцем «грузовой» платформы STLA Frame, специально созданной для «батарейных» рамных машин. Ожидаемый запас хода — свыше 500 миль (более 800 километров), а восполнить заряд, эквивалентный пробегу в 100 миль (160 километров) можно будет всего за десять минут. Что касается буксировочных способностей, то ориентиром является Tesla Cybertruck с показателем 14 тысяч фунтов (6350 килограммов), и похоже в RAM настроены побить рекорд.

Подтвердить характеристики концерн Stellantis планирует в течение полутора лет, ведь сборочный конвейер запустят в 2024 году, а у дилеров RAM 1500 REV появится к концу следующего года, как пикап 2025 модельного года. Напомним, Ford F-150 Lightning уже продаётся, а Chevrolet Silverado EV появится у дилеров весной.

Автоновости,Chevrolet Silverado,Chevrolet,Tesla,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители