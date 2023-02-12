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19 минут назад

АвтоВАЗ раскрыл новые цены на автомобили «для своих»

Motor.ru

Воспользоваться корпоративной скидкой в размере десяти процентов могут действующие сотрудники Волжского автозавода и ветераны АвтоВАЗа, вышедшие на пенсию. Дисконт считается от рекомендуемой розничной цены, однако купить любую понравившуюся машину со скидкой не получится: под программу попадают только определённые спецификации, а количество «льготных» Lada может быть ограничено производственным планом.

АвтоВАЗ раскрыл новые цены на автомобили «для своих»
Фото: © Lada© Lada

Полный перечень автомобилей, попадающих под льготную программу продаж, опубликован в соцсетях. Приобрести со скидкой можно все ныне выпускаемые автомобили Lada, но по сравнению с прошлым годом ассортимент урезан без малого в шесть раз.

Как видно из списка, самые дешёвые версии под программу попадают не всегда. Стартовая цена «для своих» на Lada Granta в кузове седан — 647 550 рублей, лифтбек можно приобрести за 693 450 рублей, универсал — за 747 450 рублей. Трёхдверная Niva Legend стоит от 718 650 рублей, пятидверная Niva Travel — от 896 850 рублей. За «металлик» придётся доплатить 10 800 рублей или 13 500 рублей в случае с кросс-универсалом в цвете «Аурум».

С учётом корпоративных скидок внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel за год практически не подорожали, однако прошлой весной АвтоВАЗ предлагал машины с подушками безопасности и вспомогательной электроникой, а сейчас к заказу доступны только упрощённые модификации.

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