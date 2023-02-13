Владельцы новых Chevrolet Corvette Z06 жалуются на отказы моторов

Пользователь YouTube-канала steelankles рассказал, что силовой агрегат его Corvette Z06 вышел из строя на пробеге около 1000 километров. Момент отказа «атмосферника» попал на видео: после нескольких агрессивных переключений на пониженную передачу V8 засбоил, а затем заглох. Диагностика выявила пропуски зажигания в первом, втором, седьмом и восьмом цилиндрах.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Владелец спорткара особо отметил, что соблюдал предписания руководства по эксплуатации в период обкатки 500 миль (800 километров). Первые недели он аккуратно обращался с педалью акселератора, избегал раскрутки мотора выше отметки 4000 оборотов в минуту и не пользовался круиз-контролем. Однако при пробеге 621 миля (1000 километров) мотор отказал.

Местный дилер Chevrolet из штата Северная Каролина признал отказ двигателя гарантийным случаем и бесплатно заменил агрегат всего за две недели. Не всем владельцам Corvette Z06 повезло: месяц назад другой владелец спорткара столкнулся с дефектом V8 при пробеге менее 100 километров и был вынужден согласиться на платную замену двигателя, пусть и со скидкой от General Motors.

Американские журналисты напоминают, что хотя период обкатки Corvette Z06 составляет 500 миль (800 километров), автопроизводитель рекомендует воздерживаться от активного вождения в течение первых 1500 миль (2400 километров). Похоже, что оба пострадавших от отказов моторов легкомысленно отнеслись к предостережениям Chevrolet.