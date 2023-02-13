В России стартовали продажи Volkswagen Tharu

Один из дилеров привез в Россию Volkswagen Tharu. Как выяснила "Российская газета", за кроссовер 2022 года выпуска без пробега просят 3 922 760 рублей. У автомобиля двигатель 1,4 литра, который выдает 150 л.с. Коробка - семиступенчатый робот DSG. Привод - передний.

По габаритам этот кроссовер почти повторяет Tiguan: длина - 4453 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1632 мм, а колесная база - 2680 мм.

Модель Tharu дебютировала в Поднебесной четыре года назад (автомобиль не так давно обновился, но к нам привезли дорестайлинговый вариант). Машину выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen.

Кроме мотора 1,4 литра у кроссовера в КНР есть также двигатель 2,0 литра (186 л.с., 320 Нм), семиступенчатая коробка передач с мокрыми сцеплениями и полный привод с муфтой подключения задней оси.