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55 минут назад

В России стартовали продажи Volkswagen Tharu

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию Volkswagen Tharu. Как выяснила "Российская газета", за кроссовер 2022 года выпуска без пробега просят 3 922 760 рублей. У автомобиля двигатель 1,4 литра, который выдает 150 л.с. Коробка - семиступенчатый робот DSG. Привод - передний.

По габаритам этот кроссовер почти повторяет Tiguan: длина - 4453 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1632 мм, а колесная база - 2680 мм.

Модель Tharu дебютировала в Поднебесной четыре года назад (автомобиль не так давно обновился, но к нам привезли дорестайлинговый вариант). Машину выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen.

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Кроме мотора 1,4 литра у кроссовера в КНР есть также двигатель 2,0 литра (186 л.с., 320 Нм), семиступенчатая коробка передач с мокрыми сцеплениями и полный привод с муфтой подключения задней оси.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России - один из крупных дилеров объявил о старте продаж автомобилей из Китая. Цена модели - 3 400 000 рублей. Tayron представлен в одной комплектации - Premium Plus.

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