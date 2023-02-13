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37 минут назад

В России появился телемагазин автомобилей

Российская Газета

В России практически не осталось представителей авторитейла, которые не используют формат онлайн-продаж. Однако телемагазина - презентации машин в прямом эфире со всеми их преимуществами - на российском авторынке еще не было. Как рассказали "Российской газете" во Fresh Auto, компания первой в стране запускают livestream shopping автомобилей, где не только будут транслироваться сами авто, но и полезный контент: советы по их содержанию и обслуживанию, интервью с экспертами, лайфхаки.

В России появился телемагазин автомобилей
Фото: Алена Селезнева / ТАССАлена Селезнева / ТАСС

За рубежом формат телемагазинов до сих пор является востребованным и эффективным каналом продаж. Однако в России к livestream shopping относятся скептически, считая его устаревшим. Суть в том, что традиционно телемагазин воспринимается как прямая продажа: потребителям показывают товар с наиболее выгодных ракурсов, его плюсы и стоимость. При этом не дают никакой практической пользы.

Во Fresh Auto отмечают, что россиянам предложат более понятное решение: трансляцию обзоров автомобилей - как новых, так и автомобилей с пробегом, - с подробным техническим описанием, особенностями, советами по эксплуатации. Например, результаты краш-тестов или фактических тест-драйвов. Выбранный из 15 000 представленных в ассортименте автомобиль доставят до дома.

"Формат телемагазинов - понятен и интересен для зрителя, так как помимо полезного и развлекательного контента, он может получить действительно выгодное предложение, - отмечает Денис Мигаль, основатель компании Fresh Auto. - В нынешних условиях выбрать автомобиль очень трудозатратно - ассортимент у дилеров сокращен, на вторичном рынке тоже не так много ликвидных предложений. Изучать сайты автосалонов, маркетплейсы и площадки с объявлениями - это долго и не всегда информативно, особенно, если покупать авто у частного лица. Мы же дадим полную подробную техническую характеристику каждого авто, экспертное мнение о нем, советы для продления срока его службы".

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