В России появился телемагазин автомобилей

В России практически не осталось представителей авторитейла, которые не используют формат онлайн-продаж. Однако телемагазина - презентации машин в прямом эфире со всеми их преимуществами - на российском авторынке еще не было. Как рассказали "Российской газете" во Fresh Auto, компания первой в стране запускают livestream shopping автомобилей, где не только будут транслироваться сами авто, но и полезный контент: советы по их содержанию и обслуживанию, интервью с экспертами, лайфхаки.

Фото: Алена Селезнева / ТАСС Алена Селезнева / ТАСС

За рубежом формат телемагазинов до сих пор является востребованным и эффективным каналом продаж. Однако в России к livestream shopping относятся скептически, считая его устаревшим. Суть в том, что традиционно телемагазин воспринимается как прямая продажа: потребителям показывают товар с наиболее выгодных ракурсов, его плюсы и стоимость. При этом не дают никакой практической пользы.

Во Fresh Auto отмечают, что россиянам предложат более понятное решение: трансляцию обзоров автомобилей - как новых, так и автомобилей с пробегом, - с подробным техническим описанием, особенностями, советами по эксплуатации. Например, результаты краш-тестов или фактических тест-драйвов. Выбранный из 15 000 представленных в ассортименте автомобиль доставят до дома.