В автопроме могут появиться чипы отечественного производства

Российские дизайн-центры микроэлектроники в ближайшее время могут начать разработку электронных чипов для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству России.
Отмечается, что представители профильных министерств и главы компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают стратегию разработки и производства в России автокомпонентов контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем и других автокомпонентов.
Источник, близкий к Минпромторгу, отметил, что соответствующие планы, составленные с учетом нужд автозаводов, дизайн-центры должны подготовить уже в ближайшее время. Когда именно могут появиться чипы отечественного производства для автопрома, не уточняется.