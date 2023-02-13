В автопроме могут появиться чипы отечественного производства

Российские дизайн-центры микроэлектроники в ближайшее время могут начать разработку электронных чипов для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству России.

Фото: Игорь Агеенко/РИА «Новости» Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Отмечается, что представители профильных министерств и главы компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают стратегию разработки и производства в России автокомпонентов контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем и других автокомпонентов.