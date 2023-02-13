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1 час назад

"Ъ": в российском автопроме могут появиться чипы отечественного производства

Газета.Ru

Российские дизайн-центры микроэлектроники в ближайшее время могут начать разработку электронных чипов для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству России.

В автопроме могут появиться чипы отечественного производства
Фото: Игорь Агеенко/РИА «Новости»Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Отмечается, что представители профильных министерств и главы компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают стратегию разработки и производства в России автокомпонентов контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем и других автокомпонентов.

Источник, близкий к Минпромторгу, отметил, что соответствующие планы, составленные с учетом нужд автозаводов, дизайн-центры должны подготовить уже в ближайшее время. Когда именно могут появиться чипы отечественного производства для автопрома, не уточняется.

Автоновости,Коммерсант,Минпромторг,Правительство РФ,
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