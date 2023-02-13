Дилеры Mercedes-Benz и BMW в РФ начали продавать китайские авто Voyah

Российские дилеры немецких премиальных марок Mercedes-Benz и BMW начали продавать в своих шоу-румах автомобили китайского бренда Voyah. При этом уже на зданиях существующих дилерские центров Mercedes-Benz размещают вывеску Voyah.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Южный автомобиль

Так, в Ростове-на-Дону один из крупнейших автосалонов Mercedes-Benz на юге России отвел половину шоу-рума под продажу китайских автомобилей Voyah. Два дилерских центра Mercedes-Benz, принадлежащих компании «Ключавто» в Краснодаре также начали продавать премиальные китайские автомобили Voyah.

Сейчас в продаже у дилеров юга есть только кроссовер Voyah Free. Стоимость автомобилей варьируется от 7 100 000 рублей до 7 400 000 рублей. Кроссовер Voyah Free оснащен гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя рабочим объемом 1,5 литра и двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 694 лошадиные силы, а запас хода достигает 860 километров по циклу NEDC.

Южный автомобиль

Официальный дилер Mercedes-Benz в Воронеже, компания «АврораАвто», также получила возможность продавать модели Voyah. В Сочи дилерский центр BMW компании «Атлас» также открыл продажи кроссоверов Voyah. Напомним, бренд Voyah создан китайским концерном Dongfeng в 2020 году. На сегодняшний день модельный ряд марки представлен кроссовером Voyah Free, минивэном Voyah Dreamer и седаном Voyah Chasing Light, который в Китае называется Zhuiguang.