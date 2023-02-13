Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли в 2022 году на 32%

Поставки в Россию из Японии автомашин с пробегом выросли в 2022 году почти на 32% по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

По ее данным, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом из Японии.

"Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, - сообщил представитель ассоциации. - Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом".

При этом в настоящее время, по данным сотрудника JUMVEA, объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Он отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.

Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России.

Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовала хорошая работа порта Владивостока и падение курса иены по отношению к доллару и евро, отметил источник.