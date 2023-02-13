Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
59 минут назад

Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли в 2022 году на 32%

ТАСС

Поставки в Россию из Японии автомашин с пробегом выросли в 2022 году почти на 32% по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли в 2022 году на 32%
Фото: Юрий Смитюк/ТАССЮрий Смитюк/ТАСС

По ее данным, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом из Японии.

"Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, - сообщил представитель ассоциации. - Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом".

При этом в настоящее время, по данным сотрудника JUMVEA, объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Он отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.

Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России.

Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовала хорошая работа порта Владивостока и падение курса иены по отношению к доллару и евро, отметил источник.

Из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей их поставки на рынок в самой Японии идут с большим запозданием, и в результате цены на машины с пробегом в 2022 году вышли в стране на самый высокий уровень в истории. Они продавались в среднем на 21% дороже, чем в предыдущем году, сообщала ведущая деловая газета страны Nikkei . Одновременно из-за задержек с поставками новых машин число автомобилей с пробегом сократилось в 2022 году на японском рынке на 6,3% по сравнению с уровнем предыдущего года.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители