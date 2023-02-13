Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли в 2022 году на 32%

Поставки в Россию из Японии автомашин с пробегом выросли в 2022 году почти на 32% по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).
По ее данным, всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом из Японии.
"Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, - сообщил представитель ассоциации. - Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом".
При этом в настоящее время, по данным сотрудника JUMVEA, объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Он отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.
Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России.
Эти потери в какой-то мере компенсировались поставками подержанных машин, чему способствовала хорошая работа порта Владивостока и падение курса иены по отношению к доллару и евро, отметил источник.
Из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей их поставки на рынок в самой Японии идут с большим запозданием, и в результате цены на машины с пробегом в 2022 году вышли в стране на самый высокий уровень в истории. Они продавались в среднем на 21% дороже, чем в предыдущем году, сообщала ведущая деловая газета страны Nikkei . Одновременно из-за задержек с поставками новых машин число автомобилей с пробегом сократилось в 2022 году на японском рынке на 6,3% по сравнению с уровнем предыдущего года.