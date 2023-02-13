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48 минут назад

Стали известны характеристики и дата премьеры гигантского вездехода Dongfeng

Лера Букина

В скором времени на рынке появится гигантский вездеход китайской марки Dongfeng. Речь идет о брутальном внедорожнике Warrior M20, презентация которого запланирована на 18 февраля, сообщает портал Motor.ru.

Стали известны характеристики и дата премьеры гигантского вездехода Dongfeng
Фото: CarNewsChinaCarNewsChina

Ключевые характеристики машины уже известны. Она будет оснащена грузовым турбодизелем Cummins 6.7 и постоянным полным приводом с блокировкой дифференциала.

Также отмечается, что глубина преодолеваемого брода будет составлять более 80 сантиметров, углы въезда и съезда — 33 и 36 градусов соответственно. Длина автомобиля составляет 5970 миллиметров, ширина — 2160 миллиметров, высота — 2155 миллиметров, колесная база — 3700 миллиметров. Снаряженная масса составит 3750 килограммов.

«Вездеход с дорожным просветом 40 сантиметров и грузоподъёмностью две тонны будет приводить в движение грузовой 6,7-литровый турбодизель мощностью 315 лошадиных сил (1050 Нм)», - говорится в публикации.

Машина будет представлена с автоматической коробкой передач, независимыми подвесками и целым рядом электронных помощников. Предполагается наличие системы ночного видения, автопилота второго уровня и системы стабилизации.

Ранее портал Autonews сообщил, что информация о скором начале продаж в России двух рамных китайских внедорожников Tank 300 и Tank 500 была подтверждена самим производителем.

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