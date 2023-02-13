Автобренд Tank анонсировал старт продаж в России моделей 300 и 500

Китайский автомобильный бренд Tank подтвердил информацию о скором начале продаж в России двух моделей внедорожников под индексами 300 и 500. Об этом сообщает autonews.ru.

Фото: Tank Tank

Отмечается, что обе машины дебютируют на российском рынке до конца нынешнего года. Цены на новинки китайцы пообещали раскрыть в самое ближайшее время.

Первые дилерские центры Tank в 2023 году заработают в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.