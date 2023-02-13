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25 минут назад

Автобренд Tank анонсировал старт продаж моделей 300 и 500 в России

Газета.Ruиещё 1

Китайский автомобильный бренд Tank подтвердил информацию о скором начале продаж в России двух моделей внедорожников под индексами 300 и 500. Об этом сообщает autonews.ru.

Автобренд Tank анонсировал старт продаж в России моделей 300 и 500
Фото: TankTank

Отмечается, что обе машины дебютируют на российском рынке до конца нынешнего года. Цены на новинки китайцы пообещали раскрыть в самое ближайшее время.

Первые дилерские центры Tank в 2023 году заработают в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Известно, что модель Tank 300 оснащается 2,0-литровым мотором (227 л.с. и 381 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Внедорожник Tank 500 получил 3,0-литровый мотор (354 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

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