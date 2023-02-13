АвтоВАЗ не раскроет имя партнёра по выпуску новых моделей в Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ может организовать сборку кроссоверов марки FAW на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Все о запчастях… и не только" со ссылкой на собственные источники. Одна из моделей, которая может встать на конвейер питерского предприятия - FAW Bestune T77.
На АвтоВАЗе "Российской газете" подтвердили планы "по старту производства новых моделей под брендом Lada в Санкт-Петербурге во втором полугодии", сообщив дополнительно, что другие детали, доступные для огласки, пока отсутствуют.
Ещё один важный момент, который отметили в пресс-службе АвтоВАЗа: компания не планирует раскрывать имя партнёра ни на церемонии старта производства автомобилей, ни в дальнейшем.
АвтоВАЗ сообщил о начале реализации проекта по производству автомобилей на бывшем заводе "Ниссан" в Санкт-Петербурге в конце 2022 года. В рамках проекта на конвейер планируют поставить "различные модели сегментов C и D, включая кроссоверы и седаны". До конца 2023 года будет выпущено до 10 тысяч автомобилей, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в дальнейшем объёмы могут вырасти до 70 тысяч машин.