АвтоВАЗ не раскроет имя партнёра по выпуску новых моделей в Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ может организовать сборку кроссоверов марки FAW на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Все о запчастях… и не только" со ссылкой на собственные источники. Одна из моделей, которая может встать на конвейер питерского предприятия - FAW Bestune T77.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

На АвтоВАЗе "Российской газете" подтвердили планы "по старту производства новых моделей под брендом Lada в Санкт-Петербурге во втором полугодии", сообщив дополнительно, что другие детали, доступные для огласки, пока отсутствуют.

Ещё один важный момент, который отметили в пресс-службе АвтоВАЗа: компания не планирует раскрывать имя партнёра ни на церемонии старта производства автомобилей, ни в дальнейшем.