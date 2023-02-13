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17 минут назад

Ford рассматривает возможность продажи своего завода в Германии Китаю

ПроКроссовер.ру

Около 15 потенциальных покупателей рассматривают возможность приобретения промышленного комплекса Ford в Саарлуи, Германия, сообщает The Wall Street Journal. Основным кандидатом является BYD, ведущий мировой производитель гибридов PHEV и BEV.

Ford рассматривает возможность продажи Китаю своего завода в Германии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В сообщении утверждается, что через неделю в Китай для переговоров вылетает делегация Ford. Если сделка будет успешной, она еще больше укрепит позиции BYD как ведущего международного производителя автомобилей.

В настоящее время завод собирает только Ford Focus, который должен покинуть рынок навсегда в 2025 году без преемника — даже электрического. Соответствующее заявление сделал Стюарт Роули, глава европейского отделения Ford, в июне 2022 года. Это означает, что промышленные объекты придется продать или иным образом закрыть, в результате чего многие из нынешних 4600 сотрудников будут искать новую работу.

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