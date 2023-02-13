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22 минуты назад

Раскрыта дата премьеры самой дешевой модели Tesla

Motor.ru

Именно в этот день американский автопроизводитель проведет в штате Техас ежегодный День Инвестора и представит стратегию развития под заголовком «Генеральный план номер 3». По информации AutoExpress, запуск новой модели, которая станет самой доступной в линейке марки и составит конкуренцию Volkswagen ID.3, является одной из важнейших составляющих этой стратегии. Издание утверждает, что в первый день весны Tesla поделится подробностями о новинке.

Определена дата премьеры самой дешевой модели Tesla
Фото:  Autoexpress.co.uk Autoexpress.co.uk

Новая модель Tesla, которая будет позиционироваться как электрокар начального уровня со стартовой ценой примерно в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), была анонсирована почти пять лет назад. Известно, что она будет базироваться на платформе, себестоимость которой вполовину ниже, чем у Tesla Model 3 и Model S. Соответственно, и производство новинки будет обходиться значительно дешевле.

Autoexpress.co.uk / Неофициальный рендер будущей модели Tesla

Доступность будущего электрокара на рынке станет его основным конкурентным преимуществом, а конкурировать ей предстоит с Volkswagen ID.3 и электрокарами корейских Kia и Hyundai. По словам главы Tesla Илона Маска, продажи новой модели превзойдут объемы реализации Model S, Model 3 и Model Y вместе взятых.

По неофициальным данным, новая модель Tesla будет представлять собой хэтчбек длиной около 4,4 метра. Пока составить представление о новинке можно по рендерам от независимого художника, которые публикует AutoExress. Что же касается названия, то это точно будет не Model 2: этот слух Маск опроверг еще осенью 2021 года.

Напомним, 2022 год стал для Tesla худшим в истории – компания потеряла порядка 70 процентов своей стоимости. Но несмотря на рекордное обрушение стоимости акций, автопроизводитель продемонстрировал отличные результаты продаж.

Автоновости,Tesla Model 3,Hyundai,Kia,Tesla,Volkswagen,
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