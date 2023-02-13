Определена дата премьеры самой дешевой модели Tesla

Именно в этот день американский автопроизводитель проведет в штате Техас ежегодный День Инвестора и представит стратегию развития под заголовком «Генеральный план номер 3». По информации AutoExpress, запуск новой модели, которая станет самой доступной в линейке марки и составит конкуренцию Volkswagen ID.3, является одной из важнейших составляющих этой стратегии. Издание утверждает, что в первый день весны Tesla поделится подробностями о новинке.

Фото: Autoexpress.co.uk Autoexpress.co.uk

Новая модель Tesla, которая будет позиционироваться как электрокар начального уровня со стартовой ценой примерно в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), была анонсирована почти пять лет назад. Известно, что она будет базироваться на платформе, себестоимость которой вполовину ниже, чем у Tesla Model 3 и Model S. Соответственно, и производство новинки будет обходиться значительно дешевле.

Autoexpress.co.uk / Неофициальный рендер будущей модели Tesla

Доступность будущего электрокара на рынке станет его основным конкурентным преимуществом, а конкурировать ей предстоит с Volkswagen ID.3 и электрокарами корейских Kia и Hyundai. По словам главы Tesla Илона Маска, продажи новой модели превзойдут объемы реализации Model S, Model 3 и Model Y вместе взятых.

По неофициальным данным, новая модель Tesla будет представлять собой хэтчбек длиной около 4,4 метра. Пока составить представление о новинке можно по рендерам от независимого художника, которые публикует AutoExress. Что же касается названия, то это точно будет не Model 2: этот слух Маск опроверг еще осенью 2021 года.