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8 минут назад

Компания Haval представила внешность внедорожника H6 нового поколения

Газета.Ru

В базе китайского Министерства промышленности появились фотографии кроссовера Haval H6 четвертого поколения. Изображение опубликовал портал autohome.com.cn.

Появились фотографии кроссовера Haval H6 четвертого поколения
Фото: HavalHaval

По данным портала, длина новинки составляет 4711 мм, ширина — 1940 мм, высота —1730 мм. Колесная база — 2738 мм. Снаряженная масса — 1695 кг. Новинка может быть оснащена 18- или 19-дюймовыми колесными дисками.

Внедорожник Haval H6 получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. Тип привода не указывается, но вполне вероятно, что модель получит как моноприводные, так и полноприводные комплектации. Не исключено, что на момент выхода на рынок модель получит гибридную модификацию.

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