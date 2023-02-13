Появились фотографии кроссовера Haval H6 четвертого поколения

По данным портала, длина новинки составляет 4711 мм, ширина — 1940 мм, высота —1730 мм. Колесная база — 2738 мм. Снаряженная масса — 1695 кг. Новинка может быть оснащена 18- или 19-дюймовыми колесными дисками.

Внедорожник Haval H6 получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. Тип привода не указывается, но вполне вероятно, что модель получит как моноприводные, так и полноприводные комплектации. Не исключено, что на момент выхода на рынок модель получит гибридную модификацию.