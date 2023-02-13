Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Мэр Москвы: камеры помогли сократить число угонов на 93 процента

Motor.ru

В 2012 году, когда в столице только начали появляться первые дорожные камеры, количество угонов составило 13 тысяч за год, написал мэр в своем Telegram-канале. В прошлом году же было заявлено только о 948 случаях краж автомобилей.

Дорожные камеры помогли сократить число угонов в Москве на 93 процента
Фото: © Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram© Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

Сейчас в Москве действует порядка четырех тысяч камер фото- и видеофиксации, отметил Сергей Собянин. Они следят за соблюдением правил дорожного движение, и помимо этого помогают полиции проследить маршрут угнанного автомобиля и оперативно вмешаться. Делается это с помощью нейросети: она сверяет машины и их номера на соответствие учетным данным.

В конце прошлого года вице-мэр столицы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве работает 3,8 тысячи камер и их количество больше не будет расти. Устройства будут перемещать с места на место: так, если камера снизила аварийности на одном участке, ее переставят в новую точку.

По данным «АльфаСтрахования», наиболее популярными у столичных угонщиков автомобилями в 2022 году стали Hyundai. В рейтинге самых угоняемых машин корейская марка заняла шесть из 10 позиций, заняв всю первую пятерку. Лидером стал кроссовер Santa Fe. За ним с большим отрывом следует Hyundai Creta, а третье место досталось большому в кроссоверу Hyundai Palisade.

В целом по России количество автоугонов уменьшилось на семь процентов к 2021 году, сообщил Страховой Дом ВСК. Пик краж машин пришелся на июнь и сентябрь, а самыми спокойными месяцами были март и май. Среди брендов, привлекающих воров по всей стране, также лидирует Hyundai. На втором месте расположилась Kia, на третьем — Toyota.

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,Kia,Toyota,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,ВСК,Альфастрахование,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители