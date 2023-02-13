Дорожные камеры помогли сократить число угонов в Москве на 93 процента

В 2012 году, когда в столице только начали появляться первые дорожные камеры, количество угонов составило 13 тысяч за год, написал мэр в своем Telegram-канале. В прошлом году же было заявлено только о 948 случаях краж автомобилей.

Фото: © Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram © Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

Сейчас в Москве действует порядка четырех тысяч камер фото- и видеофиксации, отметил Сергей Собянин. Они следят за соблюдением правил дорожного движение, и помимо этого помогают полиции проследить маршрут угнанного автомобиля и оперативно вмешаться. Делается это с помощью нейросети: она сверяет машины и их номера на соответствие учетным данным.

В конце прошлого года вице-мэр столицы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве работает 3,8 тысячи камер и их количество больше не будет расти. Устройства будут перемещать с места на место: так, если камера снизила аварийности на одном участке, ее переставят в новую точку.

По данным «АльфаСтрахования», наиболее популярными у столичных угонщиков автомобилями в 2022 году стали Hyundai. В рейтинге самых угоняемых машин корейская марка заняла шесть из 10 позиций, заняв всю первую пятерку. Лидером стал кроссовер Santa Fe. За ним с большим отрывом следует Hyundai Creta, а третье место досталось большому в кроссоверу Hyundai Palisade.