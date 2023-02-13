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8 минут назад

До 6,5 млн кузовных деталей для кроссоверов будут ежегодно производить в Москве

Москва24иещё 5

До 6,5 миллиона кузовных деталей для кроссоверов будет ежегодно производить завод в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

До 6,5 млн кузовных деталей для авто будут ежегодно производить в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках соглашения между московским производителем автокомпонентов и тульским заводом в столице будут выпускать кузовные детали для кроссоверов китайского бренда.

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"По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллиона деталей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, на 2023 год уровень локализации проекта по сборке машин в Тульской области будет выше 50%. Компания "Альфа Автоматив Техноложиз" будет ведущим в РФ партнером тульского завода по изготовлению компонентов кузова.

Завод был открыт в декабре 2022 года на юге столицы в районе Бирюлево Западное. Ориентируясь на производственные мощности, предприятие может выпускать порядка 12 миллионов деталей кузова легковых и коммерческих автомобилей в год.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что площадь завода составляет 36,6 тысячи квадратных метров.

"Для его создания Москва предоставила компании в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – рассказал Овчинский.

По словам руководителя департамента, объем инвестиций в строительство производства превысил 2,9 миллиарда рублей. Он отметил, что благодаря работе этого завода будут локализованы зарубежные автомобилестроители. Кроме того, будет происходить развитие отечественных инженерных технологий и создаваться рабочие места.

Столичное предприятие производит 150 видов штампованных кузовных деталей, которые предназначаются для сборки более 250 тысяч легковых машин в год. Завод выпускает крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки.

Гендиректор компании Зоригто Саханов сказал, что этот проект станет стратегическим шагом. Он поможет продвижению продукции на рынках в России и странах, которые с ней граничат.

Саханов добавил, что компания вносит вклад в развитие процессов импортозамещения и технологического суверенитета в российском автомобилестроении.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/13022023/550420?utm_source=CopyBuf

Автоновости,Владислав Овчинский,Зоригто Саханов,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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