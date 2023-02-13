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24 минуты назад

Toyota назвала срок появления нового поколения электромобилей

Lenta.ru

Японский автоконцерн Toyota собирается разработать новое поколение электромобилей к 2026 году. Планируется, что разработка к этому сроку будет вестись для бренда Lexus, и все в этих моделях будет оптимизировано для электромобилей, включая аккумулятор и производственную платформу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Toyota назвала срок появления нового поколения электромобилей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автомобильный гигант добавил, что комплектующие автомобилей будут подходить как для формирования модельного ряда Lexus, так и для линейки машин бренда Toyota.

В конце 2021 года Toyota сообщила о намерении к 2030 году представить 30 моделей электромобилей. Компания также заявила, что к 2035 году намерена достичь углеродной нейтральности. Для реализации планов Toyota собирается увеличить инвестиции в аккумуляторные технологии до 4,4 миллиарда долларов.

По мнению аналитиков, будущее электромобилей может оказаться не таким благополучным, как оно представлялось. Например, эксперты KPMG отмечали, что на фоне рисков мировой рецессии и проблем с цепочками поставок переход на более экологичные машины может быть не таким массовым. Представители отрасли ожидают, что доля электрокаров в общих продажах автомобилей будет не такой большой, как ожидалось при проведении опроса в прошлом году. Если в 2021 году автопроизводители были уверены, что на электромобили придется от 20 до 70 процентов проданных к 2030 году транспортных средств, то в этом году доля снизилась до 10-40 процентов.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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