Ferrari выпустила перьевую ручку по цене Toyota Camry

Ручка Montblanc Ferrari Stilema SP3 создана под вдохновением от второй модели линейки Icona, тарги Daytona SP3, и оснащена инновационным механизмом заправки чернил. Помимо титана, в ручке использовано белое золото и красная смола. Дизайн ручки напоминает начальные эскизы автомобилей Ferrari, своего рода базовую абстрактную форму, в которой важна гармоничность визуального образа.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Компания Ferrari очень тщательно подходит к выбору партнеров, поэтому в мире не так много тех, кто может похвастаться сотрудничеством с именитым итальянским брендом. Производителю аксессуаров и предметов роскоши Montblanc в этом плане повезло. В 2021 году фирма выпустила серию коллекционных ручек, посвященную Энцо Феррари. А теперь шеф-дизайнер марки Флавио Манцони в сотрудничестве с Montblanc создал ещё более уникальный аксессуар — перьевую ручку Montblanc Ferrari Stilema SP3.

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Дизайн «Стилемы» основан на облике тарги Daytona SP3. Для корпуса ручки Montblanc выбрала нетипичный для себя титан, а также спроектировала уникальный механизм заливки чернил, прячущийся за полупрозрачным красным лезвием на торце. По словам Манцони, Stilema SP3 есть воплощение процесса поиска формы будущего автомобиля. Примерно так выглядят абстрактные эскизы новых Ferrari, когда важны не детали, а чистота и гармоничность визуального образа. Линии на корпусе служат отсылкой к Daytona SP3, а также культовой Ferrari Testarossa.

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