Многие массовые автомобили уходят в историю тихо и незаметно, не привлекая внимания публики. С легендарными спорткарами и другими эпохальными машинами дело обстоит иначе. Нередко производители хотят проститься с ними ярко и при этом извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации: для этого компании выпускают прощальные издания своих творений. В нашей подборке — финальные версии, которыми совсем скоро завершится (или уже завершился) путь нескольких интересных моделей современности. Среди них — мощные седаны, купе и кабриолеты, «горячий хэтчбек» и компактный электромобиль