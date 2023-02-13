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1 час назад

Долгие проводы: прощальные версии известных автомобилей

Motor.ru

Многие массовые автомобили уходят в историю тихо и незаметно, не привлекая внимания публики. С легендарными спорткарами и другими эпохальными машинами дело обстоит иначе. Нередко производители хотят проститься с ними ярко и при этом извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации: для этого компании выпускают прощальные издания своих творений. В нашей подборке — финальные версии, которыми совсем скоро завершится (или уже завершился) путь нескольких интересных моделей современности. Среди них — мощные седаны, купе и кабриолеты, «горячий хэтчбек» и компактный электромобиль

1/32 Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Final Edition. Глобальная версия представлена в мае 2021-го: по всей планете продали 999 экземпляров
Фото: Motor.ru
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2/32 В конце прошлого года показано ещё более редкое исполнение: в Японии появятся всего 50 таких седанов
Фото: Motor.ru
3/32 Кузов окрашен в матовый оттенок Graphite Grey Magno, а ещё добавлены набор AMG Night Package и диски диаметром 20 дюймов. Чёрная кожа в интерьере сочетается с контрастной жёлтой строчкой, декор углепластиковый
Фото: Motor.ru
4/32 Техника прежняя: наддувный бензиновый V8 объёмом 4,0 литра и мощностью 612 лошадиных сил совмещён с девятиступенчатым автоматом, привод полный. 25 машин получат правый руль, ещё 25 — левый
Фото: Motor.ru
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5/32 Mercedes-AMG C 63 S и E 63 S Final Edition. Недавно производитель представил прощальные версии с V8 для австралийского рынка. «Младшая» модель предложена как купе и кабриолет, «старшая» — исключительно в виде седана
Фото: Motor.ru
6/32 Кузова выкрашены в колер Graphite Grey из палитры Manufaktur и дополнены декором в жёлтом и тёмно-сером цвете. Кроме того, добавлены аэродинамические элементы из набора Exterior Carbon Package и особые колёсные диски диаметром 19 дюймов на передней оси и 20 дюймов на задней
Фото: Motor.ru
7/32 Внутри — серо-чёрная кожа с контрастной жёлтой строчкой, а также алюминиевые и углепластиковые вставки
Фото: Motor.ru
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8/32 Техника стандартная: на C 63 S 4,0-литровый наддувный V8 выдаёт 510 лошадиных сил, на E 63 S — 612 сил. Коробка передач — девятиступенчатый автомат
Фото: Motor.ru
9/32 Renault Megane R.S. Ultimе. Прощальная версия горячего хэтчбека выйдет тиражом 1976 единиц: цифра намекает на год создания отделения Renault Sport. В дальнейшем мощные Renault получат марку Alpine
Фото: Motor.ru
10/32 Лимитированное исполнение снабдили оригинальным декором и покрышками от R.S. Trophy R, но основой стал стандартный R.S. Trophy с 1,8-литровым турбодвигателем (300 лошадиных сил и 420 Нм), роботизированной коробкой передач и механическим дифференциалом Torsen
Фото: Motor.ru
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11/32 Уже в «базе» особый хэтчбек получил заниженное шасси, облегчённые диски диаметром 19 дюймов, амортизаторы с гидравлическими отбойниками и подруливающие задние колёса
Фото: Motor.ru
12/32 Внутри — отделанные алькантарой сиденья Recaro, приборная панель диагональю 10 дюймов, 9,5-дюймовый центральный тачскрин, телеметрия и акустика Bose
Фото: Motor.ru
13/32 Chrysler 300С. Осенью прошлого года компания представила особую версию модели 300. Тираж — 2200 единиц: 2000 из них достанутся американцам, 200 — канадцам
Фото: Motor.ru
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14/32 Автомобиль снабдили 492-сильной «восьмёркой» объёмом 6,4 литра вместо 5,7-литрового двигателя мощностью 368 сил на 300S. В итоге седан способен набрать 60 миль в час (97 километров в час) за 4,3 секунды, пройти 402 метра за 12,4 секунды и достичь 257 километров в час
Фото: Motor.ru
15/32 Внешние отличия — кованые диски диаметром 20 дюймов, красные суппорты четырёхпоршневых тормозов Brembo и чёрные патрубки выхлопа, а также таблички на решётке радиатора и крышке багажника
Фото: Motor.ru
16/32 Кроме того, предусмотрены активная подвеска и дифференциал повышенного трения. В интерьере — кожа и декор из карбона. В комплектацию входят акустика Harman/Kardon с 19 динамиками, набор водительских ассистентов, обогрев и вентиляция передних кресел
Фото: Motor.ru
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17/32 BMW i3 HomeRun Edition. В середине прошлого лета производитель показал исполнение HomeRun Edition, вышедшее тиражом 10 единиц. Для него создали особые окраски — серую и красную
Фото: Motor.ru
18/32 В комплектацию вошли 20-дюймовые колёса, стеклянная крыша, адаптивные диодные фары, обилие электронных помощников и кожаная отделка интерьера. За производством каждой машины мог наблюдать её будущий владелец
Фото: Motor.ru
19/32 Месяцем позже баварская компания снова простилась со своим первым серийным электромобилем, выпускавшимся восемь лет
Фото: Motor.ru
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20/32 Приобрести спецверсию не удастся: все 18 экземпляров достались мюнхенской каршеринговой фирме. Кузова окрашены в золотистый цвет Galvanic Gold, контрастирующий с чёрными глянцевыми колёсными дисками, капотом, крышей и задней дверью
Фото: Motor.ru
21/32 Acura NSX Type S. В ноябре на фабрике в Огайо (США) завершился выпуск второго поколения модели. Модификацию Type S выпустили с января 2022 года тиражом 350 единиц, и все они раскуплены ещё до старта производства
Фото: Motor.ru
22/32 Компрессоры от болида NSX GT3 Evo, переработанные топливные форсунки и интеркулеры помогли поднять мощность 3,5-литрового V6 с 507 до 527 сил, а максимальную тягу — с 550 до 600 Нм
Фото: Motor.ru
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23/32 Суммарная отдача гибридной установки составляет 608 сил и 667 Нм вместо стандартных 581 силы и 644 Нм
Фото: Motor.ru
24/32 Последним оказалось купе в колере Gotham Grey, с чёрными колёсами и красными суппортами тормозов. Его приобрёл житель Флориды, у которого уже есть машина первого поколения
Фото: Motor.ru
25/32 Jaguar F-Type 75. Нынешний год окажется последним для купе и кабриолета, а начиная с 2025 года все новые автомобили бренда будут электрическими. Минувшей осенью британская компания анонсировала особую версию. Цифра в обозначении выбрана не просто так: производитель отсчитывает историю своих спорткаров с модели XK120, дебютировавшей 75 лет назад
Фото: Motor.ru
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26/32 Отличия от стандартных машин минимальны: на передних крыльях появились шильдики, в палитру окрасок для кузова добавлен оригинальный зелёный металлик, а в начальную комплектацию вошли глянцевые чёрные колёса диаметром 20 дюймов
Фото: Motor.ru
27/32 Кроме того, широкий список оснащения предусматривает облегчённые кожаные сиденья, замшевую обивку потолка, виртуальные приборы, адаптивную подвеску и активный задний дифференциал
Фото: Motor.ru
28/32 Исполнений два — F-Type 75 и F-Type R 75. В первом случае заднеприводному варианту полагается 5,0-литровый V8 (450 лошадиных сил и 580 Нм), во втором мотор выдаёт 575 сил и 700 Нм, а привод полный. Базовая заднеприводная модификация с 2,0-литровой наддувной «четвёркой» (300 сил и 400 Нм) спецверсию не получит
Фото: Motor.ru
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29/32 Ford GT LM Edition. Лимитированная версия завершит шестилетнюю историю нынешнего поколения модели: тираж — всего 20 штук. Особое издание посвятили триумфу марки на «24 часах Ле-Мана» в 2016 году
Фото: Motor.ru
30/32 Доступная окраска всего одна — серебристый металлик, но кромка по периметру кузова может быть красной или синей. Другие отличия от исходного варианта — тёмные диски диаметром 20 дюймов, чёрные суппорты тормозов и логотип бренда в цвет кузова без традиционного голубого овала
Фото: Motor.ru
31/32 Надписи под подголовниками не дадут забыть о названии лимитированного исполнения. Табличка перед передним пассажиром сделана из измельчённого коленвала гоночного болида, ставшего третьим в Ле-Мане семь лет назад
Фото: Motor.ru
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32/32 Что касается салона, выбрать можно лишь оттенок алькантары для обивки сиденья водителя и строчки на кресле пассажира — синий или красный. Техника стандартная: 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 669 лошадиных сил сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag
Фото: Motor.ru
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