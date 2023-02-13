Дизайн электрического кроссовера Omoda рассекретили до премьеры

Раскрыты фотографии и технические характеристики электрического кроссовера Omoda. «Слив» произошел незадолго до премьеры новинки, запланированной на 2023 год. Дизайн будущей батарейной модели Omoda 5 EV, которая может добраться до российского рынка, показали на закрытой презентации, там же озвучили подробности о силовой установке, так что информацию можно считать официальной. На слайдах Omoda 5 EV изображена с оригинальным оформлением передней части, а вот корма такая же, как и у знакомого россиянам C5 с ДВС под капотом.

Фото: © Соцсети КНР / Китайские автомобили © Соцсети КНР / Китайские автомобили

По габаритам электрический вариант кроссовера сравним с обычным топливным C5. В движение его будет приводит электромотор мощностью 204 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента, то есть по характеристикам он сопоставим с бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра. Портал «Китайские автомобили» предполагает, что электродвигатель для модели могли позаимствовать у Chery eQ5 Big Ant, однако у Big Ant крутящий момент составляет 295 Нм.

Емкость батареи в ходе презентации не озвучили, зато обнародовали запас хода – 550 километров. С места до 100 километров в час электрокар будет разгоняться за 7,5 секунды. Для сравнения, Omoda C5, представленный на российском рынке, набирает первую «сотню» за 9,9 секунды.

Что касается запуска электрического кроссовера Omoda, то его придется подождать: модель встанет на конвейер только в четвертом квартале нынешнего года. То есть до России Omoda 5 EV и вовсе доберется не раньше 2024-го.