В Подмосковье пройдут рейды по проверке тахографов

Подмосковная Госавтоинспекция с сегодняшнего дня, 13 февраля, проведет рейды по проверке тахографов, а также нарушений водителями режима труда и отдыха. Профилактическое мероприятие под названием "Тахограф" продлится на территории Московской области до 19 февраля, сообщается в Telegram-канале подмосковного ГИБДД.

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В течение недели полицейские проверят наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. За отсутствие тахографа и контроля должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

Мероприятия пройдут во всех муниципальных образования Подмосковья. В ведомстве напомнили, что нарушение режима труда и отдыха напрямую влияют на аварийность.

Напомним, что тахограф - это прибор, который контролирует режим труда и отдыха водителя. Он пишет все, начиная с момента запуска двигателя: движение, остановки, скорость. А также имеет функцию распечатки, чтобы прямо на дороге можно было посмотреть, не переработал ли водитель. Сколько водитель может управлять автомобилем, прописано в правилах дорожного движения.

Напомним, что тахографами должны быть оборудованы все грузовики, с разрешенной массой более 3,5 тонны. А также автобусы. Впрочем, для городских автобусов пока действует исключение из этого правила.