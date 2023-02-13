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1 час назад

Подмосковная Госавтоинспекция начинает рейды по проверке тахографов

Российская Газета

Подмосковная Госавтоинспекция с сегодняшнего дня, 13 февраля, проведет рейды по проверке тахографов, а также нарушений водителями режима труда и отдыха. Профилактическое мероприятие под названием "Тахограф" продлится на территории Московской области до 19 февраля, сообщается в Telegram-канале подмосковного ГИБДД.

В Подмосковье пройдут рейды по проверке тахографов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В течение недели полицейские проверят наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. За отсутствие тахографа и контроля должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

Мероприятия пройдут во всех муниципальных образования Подмосковья. В ведомстве напомнили, что нарушение режима труда и отдыха напрямую влияют на аварийность.

Напомним, что тахограф - это прибор, который контролирует режим труда и отдыха водителя. Он пишет все, начиная с момента запуска двигателя: движение, остановки, скорость. А также имеет функцию распечатки, чтобы прямо на дороге можно было посмотреть, не переработал ли водитель. Сколько водитель может управлять автомобилем, прописано в правилах дорожного движения.

Напомним, что тахографами должны быть оборудованы все грузовики, с разрешенной массой более 3,5 тонны. А также автобусы. Впрочем, для городских автобусов пока действует исключение из этого правила.

Перечень транспортных средств, на которые требуется устанавливать устройство для контроля режима труда и отдых водителей, а также тех машин, которым допускается ездить без него, установлен 440-м приказом Минтранса.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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