Трассу Москва – Казань планируют открыть до конца 2023 года

Движение от Москвы до Казани по М12 планируют открыть до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", – отметил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что создание таких дорог будет способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов людей.

"Один из крупнейших проектов – это трасса М12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора "Россия" и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии", – сообщил Мишустин.

В пресс-службе кабмина добавили, что дополнительное выделение средств на трассу М12 позволит строить магистраль опережающими темпами. Участок дороги в Московской области протяженностью 42,5 километра будет введен в эксплуатацию досрочно.