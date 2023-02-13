Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
51 минуту назад

Трассу Москва – Казань планируют открыть до конца 2023 года

Москва24

Движение от Москвы до Казани по М12 планируют открыть до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Трассу Москва – Казань планируют открыть до конца 2023 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", – отметил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что создание таких дорог будет способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов людей.

"Один из крупнейших проектов – это трасса М12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора "Россия" и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии", – сообщил Мишустин.

В пресс-службе кабмина добавили, что дополнительное выделение средств на трассу М12 позволит строить магистраль опережающими темпами. Участок дороги в Московской области протяженностью 42,5 километра будет введен в эксплуатацию досрочно.

Ранее сообщалось, что более 100 километров трассы М12 Москва – Казань открыли для движения в 2022 году. Также в прошлом году специалисты завершили работы на магистрали М3 "Дон" в Воронежской области, что обеспечивает скоростное движение до Ростовской области.

Автоновости,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители