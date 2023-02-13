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18 минут назад

Раскрыт срок дебюта семиместного кроссовера Mazda CX-80

Motor.ru

Трехрядный кроссовер Mazda CX-80 дебютирует до конца 2023 года. Об этом глава компании в Европе Мартин тен Бринк сообщил Automotive News Europe. Он подтвердил, что вседорожник с индексом 80 будет представлять собой более крупную семиместную версию уже представленного CX-60 и станет чем-то вроде аналога американского CX-90, но с более узким кузовом. В отличие от CX-90, CX-80 до США не доберется: его будут продавать в Европе, Японии и, возможно, в Австралии.

Обозначен срок дебюта семиместного кроссовера Mazda CX-80
Фото: MazdaMazda

Об этом глава компании в Европе Мартин тен Бринк сообщил Automotive News Europe. Он подтвердил, что вседорожник с индексом 80 будет представлять собой более крупную семиместную версию уже представленного CX-60 и станет чем-то вроде аналога американского CX-90, но с более узким кузовом. В отличие от CX-90, CX-80 до США не доберется: его будут продавать в Европе, Японии и, возможно, в Австралии.

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CX-80 пополнит линейку больших моделей марки (Large Product Group), построенных на заднеприводной архитектуре и метящих в более премиальный сегмент. За счет добавления третьего ряда он будет крупнее CX-60, длина которого от бампера до бампера составляет 4740 миллиметров. В гамму двигателей должны войти рядные бензиновые и дизельные агрегаты, а также плагин-гибридная установка на базе четырехцилиндрового мотора. Привод, как ожидается, можно будет выбрать — задний либо полный.

Мартин тен Бринк также подтвердил остановку производства кроссовера Mazda CX-3, который пока остается в наличии у европейских дилеров. По прогнозам топ-менеджера, бестселлером Европы в этом году останется CX-5, продажи которого подстегнет версия с «мягким» гибридом. Он также не исключил появление роторного двигателя на других моделях помимо представленного в январе MX-30. На нем мотор входит в состав бензоэлектрической установки, генерируя энергию для батареи.

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Любопытно, что в Европе сначала дебютировал «младший» CX-60 — его показали весной прошлого года — а большому CX-80 только предстоит премьера. В США все наоборот: первым свет увидел флагман CX-90, а менее крупный CX-70 будет выпущен в 2023 году. В японской компании это объяснили недостатками CX-9, преемником которого стал CX-90, а также растущей конкуренцией в сегменте трехрядных кроссоверов.

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