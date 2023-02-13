С 1 марта меняются правила дорожного движения на круге

С 1 марта 2023 года в нашей стране меняются правила движения на круговых перекрестках, пишут СМИ со ссылкой на новую версию ПДД. Уточняется ранее введенный в действие принцип "В круге – первый". Поэтому нелишне рассказать, кто кому и в каком случае должен уступать.

По новым данным, с весны 2023 года для водителей предлагаются три варианта проезда круга.

- водители обязаны уступить дорогу автомобилям, которые уже находятся на круге, если перед кругом нет знаков приоритета;

- водителям необходимо пропускать транспорт на круге, если перед перекрестком стоят знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу";

- если перед круговым движением стоят знаки "Круговое движение" и "Главная дорога", то водители могут проезжать перекресток без задержек, потому как имеют приоритет. Эта схема встречается на так называемых турбоперекрестках, призванных быстро преодолевать круговые развязки.

Проще говоря:

- на равнозначном перекрестке дорогу уступает въезжающий;

- уступает также въезжающий на перекресток по второстепенной дороге;

- въезжающий на перекресток по главной дороге имеет приоритет.

НО! Если перед кругом установлен светофор, необходимо ориентироваться на него.