С 1 марта меняются правила дорожного движения на круге

С 1 марта 2023 года в нашей стране меняются правила движения на круговых перекрестках, пишут СМИ со ссылкой на новую версию ПДД. Уточняется ранее введенный в действие принцип "В круге – первый". Поэтому нелишне рассказать, кто кому и в каком случае должен уступать.
По новым данным, с весны 2023 года для водителей предлагаются три варианта проезда круга.
- водители обязаны уступить дорогу автомобилям, которые уже находятся на круге, если перед кругом нет знаков приоритета;
- водителям необходимо пропускать транспорт на круге, если перед перекрестком стоят знаки "Круговое движение" и "Уступи дорогу";
- если перед круговым движением стоят знаки "Круговое движение" и "Главная дорога", то водители могут проезжать перекресток без задержек, потому как имеют приоритет. Эта схема встречается на так называемых турбоперекрестках, призванных быстро преодолевать круговые развязки.
Проще говоря:
- на равнозначном перекрестке дорогу уступает въезжающий;
- уступает также въезжающий на перекресток по второстепенной дороге;
- въезжающий на перекресток по главной дороге имеет приоритет.
НО! Если перед кругом установлен светофор, необходимо ориентироваться на него.
В правилах дорожного движения, которые заработают с 1 марта, появился скорректированный пункт 8.3, посвященный широко распространенным ныне средствам индивидуальной мобильности. Согласно ему, водители должны уступать дорогу СИМ как при выезде с прилегающей территории, так и при съезде на прилегающую территорию. Однако есть нюанс. СИМ являются транспортными средствами. То есть человек, управляющий СИМ, с точки зрения ПДД является водителем. Он обязан соблюдать и требования пункта 8.3. СИМ, выезжающее из двора, должно уступить дорогу тому СИМ, что движется по дороге. То же самое предусмотрено для въезда во двор.