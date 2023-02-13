Stellantis показал внешность серийного пикапа Ram 1500 REV

Информации о технике пока нет. Производство полностью «зелёного» грузовика начнётся в 2024-м, а до дилеров модель доберётся в конце того же года.

Фото: Stellantis Stellantis

Американский бренд Ram входит в состав молодого автогиганта Stellantis, который появился в результате слияния группы PSA и концерна FCA. На сегодняшний день бестселлером марки является Ram Pickup. В ближайшем будущем линейка будет расширена за счёт полностью электрического «родственника»: в начале прошлого месяца «зелёный» пикап дебютировал в статусе концепта Ram 1500 Revolution BEV, а теперь производитель показал товарную версию.

Ram 1500 REV

Серийный электрический грузовик получил наименование Ram 1500 REV. Пока что автогигант рассекретил только внешность новинки, а также некоторые подробности о «начинке». Как оказалось, товарный вариант новинки по внешности больше похож на актуальный Ram 1500 с бензиновыми и дизельными двигателями, чем на тот концепт, который был представлен в рамках выставки CES в минувшем месяце.

Ram 1500 REV

От нынешнего пикапа, представленного в 2018 году, ему достались кабина и грузовой отсек с теми же боковинами, а вот в оформлении передней части и кормы «проглядываются» черты шоу-кара. Так, спереди у модели подобная головная оптика со светодиодными расходящимися от центра полосами ходовых огней. Между ними, на заглушке, занимающей место решётки радиатора, располагается светящийся логотип в виде названия бренда. Кроме того, «электричка» получила «L-образные» задние фонари и колёсные диски иного дизайна.

Ram 1500 REV

Интерьер Ram 1500 REV пока официально не показали, но он мелькнул в рекламном ролике. Вероятно, внутреннее убранство «электрички» практически полностью повторяет салон пикапа Ram 1500 с ДВС; однако есть и отличия, одним из них стало наличие пассажирского экрана на передней панели.

Напомним, у концепта с прибавкой Revolution на передней панели нет щитка приборов (даже цифрового), производитель заменил его проекционным дисплеем. Кстати, есть ещё один проектор, установленный снаружи кузова: с его помощью можно смотреть фильмы, как в уличном кинотеатре. Тачскрин мультимедийной системы представляет собой два экрана диагональю 14,2 дюйма каждый, при этом положение верхней половины можно регулировать, а нижнюю часть можно снять и использовать в салоне отдельно.

Ram 1500 REV

Как сообщалось ранее, в основе Ram 1500 REV лежит новая рамная платформа STLA Frame. Большую часть данных о технике компания пока держит в секрете. Производитель заявил, что запас хода на одной зарядке составит около 800 км. Стоит отметить, что этот результат заметно больше по сравнению с показателем одного из главных конкурентов – у Ford F-150 Lightning в версии Extended Range с батареей ёмкостью 131 кВт*ч он составляет 515 км (при расчёте по циклу EPA). Больше технических данных будет обнародовано в рамках полноценного дебюта, который состоится в течение ближайших нескольких месяцев.