Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
31 минуту назад

Поставки в Россию японских авто с пробегом увеличились на треть

Лера Букина

Официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA) сообщил о росте поставок в Россию автомобилей с пробегом из Японии. В беседе с ТАСС он указал на то, что в прошлом году показатель увеличился почти на 32%.

Поставки в Россию японских авто с пробегом увеличились на треть
Фото: Юрий Смитюк/ТАССЮрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что в общей сложности поставили более 213,5 тыс. машин с пробегом из данной страны. Самыми востребованными автомобилями стали внедорожники Toyota Land Cruiser, уточнил собеседник агентства.

Он объяснил увеличение интереса россиян к подержанным японским машинам хорошим техническим состоянием и малым пробегом машин

Вместе с тем представитель подчеркнул, что сейчас сокращаются объемы поставок японских подержанных машин в Россию. Специалист не прокомментировал данную ситуацию.

Как заявил агентству один из японских экспертов, поставки подержанных автомобилей стали движущей силой японского экспорта на территорию страны.

В конце января портал Autonews.ru, ссылаясь на «Авто.ру», сообщил о росте средней стоимости автомобилей на вторичном рынке России в январе 2023 года. Показатель вырос на 35% год к году, до 1,3 млн рублей.

Наибольший рост показали машины отечественного производства. Эксперты отметили, что больше всего прибавилась стоимость автомобилей, которым не больше 5 лет. Они подорожали на 44%, до 3,1 млн рублей.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители