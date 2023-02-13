Поставки в Россию японских авто с пробегом увеличились на треть

Официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA) сообщил о росте поставок в Россию автомобилей с пробегом из Японии. В беседе с ТАСС он указал на то, что в прошлом году показатель увеличился почти на 32%.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что в общей сложности поставили более 213,5 тыс. машин с пробегом из данной страны. Самыми востребованными автомобилями стали внедорожники Toyota Land Cruiser, уточнил собеседник агентства.

Он объяснил увеличение интереса россиян к подержанным японским машинам хорошим техническим состоянием и малым пробегом машин

Вместе с тем представитель подчеркнул, что сейчас сокращаются объемы поставок японских подержанных машин в Россию. Специалист не прокомментировал данную ситуацию.

Как заявил агентству один из японских экспертов, поставки подержанных автомобилей стали движущей силой японского экспорта на территорию страны.

В конце января портал Autonews.ru, ссылаясь на «Авто.ру», сообщил о росте средней стоимости автомобилей на вторичном рынке России в январе 2023 года. Показатель вырос на 35% год к году, до 1,3 млн рублей.