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1 час назад

Lada установила рекорд на российском рынке

Лера Букина

Марка Lada опередила другие бренды по доле рынка новых легковых автомобилей на территории РФ. Это следует из данных АО «Электронный паспорт», передает аналитическое агентство «Автостат».

В период с 6-12 февраля доля марки составила рекордные 46% от суммарного количества приобретенных в России новых легковых машин. Таким образом, данный бренд занимает более 40% рынка более трех недель подряд.

С 1 марта меняются правила дорожного движения на круге

В общей сложности в этот отрезок времени российские граждане купили 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых порядка

5,8 тыс. пришлось на Lada. В топ-5 также попали китайские Chery, Haval и Geely, а также корейская Kia.

Ранее сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» проинформировало о том, что производитель «АвтоВАЗ» приступил к предсерийному производству автомобилей Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. Оно отметило, что 13 февраля понедельник на первой линии конвейера находилось около 40 кузовов седанов и универсалов флагманского семейства.

До этого появилась информация о выпуске компанией Lada Sport прототипа универсала Lada Vesta NG SW Sport. Модель будет иметь отличительные черты: ее наделили двумя раздельными фальшпатрубками выхлопной системы и мощным двигателем.

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