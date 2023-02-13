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1 час назад

Появились первые фото нового Hyundai Solaris

Российская Газетаиещё 1

Компания Hyundai опубликовала первые фотографии нового поколения Verna/Solaris. У модели теперь массивная радиаторная решетка и более рельефный капот, выштамповки по бокам, а также совсем другие задние стойки. Кроме того, задние фонари соединены светодиодным элементом и имеют L-образную форму.

Появились первые фото нового Hyundai Solaris
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В моторную гамму нового автомобиля войдут два бензиновых двигателя: 1,5-литровый "атмосферник" и 1,5-литровый турбомотор с прямым впрыском мощностью около 160 л.с. Первый силовой агрегат будет сочетаться с шестиступенчатой "механикой" и вариатором, а второй - той же МКПП и семиступенчатым "роботом".

Модель выйдет на рынок Индии в четырех комплектациях и с девятью вариантами окраски кузова, два из которых будут двухцветными. Производство Hyundai Verna/Solaris следующего поколения начнется в ближайшие месяцы.

В России Hyundai Solaris продается с моторами 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с., работающими в паре с "механикой" или "автоматом". При этом компания пока не производит модель на своем заводе в Санкт-Петербурге. Южнокорейская компания поставила бизнес в РФ на паузу.

В то же время, как ранее сообщала "Российская газета", у нас начали продавать седаны Hyundai Accent, которые собираются в Казахстане. Цены варьируются от 1 600 000 до 1 900 000 рублей.

Solaris долгое время являлся главным конкурентом соплатформенного Kia Rio в борьбе за титул самой популярной в России иномарки. В последние годы более востребованным оказался кроссовер Hyundai Creta.

Сегодня "РГ" также рассказывала, что Hyundai рассекретил новый кроссовер, который назвали по имени Короля Льва.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

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