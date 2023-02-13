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51 минуту назад

Дилеры поставили в Россию семиместные компактвэны Honda Freed

Газета.Ru

Автодилеры начали продавать на российском рынке новые гибридные компактвэны Honda Freed с правым расположением руля, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Дилеры поставили в Россию семиместные компактвэны Honda Freed
Фото: HondaHonda

Так, автомобили Honda Freed предлагают дилеры из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Стоимость компактвэна, в зависимости от комплектации, варьируется от 987 тыс. руб. до 1,65 млн руб.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра ( 131 л.с.), который работает в паре с вариатором. Разгон до 100 км/час у авто занимает 12,9 с, средний расход топлива — 5,7 литра на 100 км пути. Предлагается также гибридная версия с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В этом случае машина оснащается тяговой батареей, которая расположена под передними сиденьями.

Длина компактвэна — 4265 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1710 мм, а колесная база составляет 2740 мм. В салоне на трех рядах сидений могут разместиться до семи человек, включая водителя. Вместо сплошного дивана второго ряда можно заказать раздельные кресла.

В список оснащения Honda Freed входят электропривод и подогрев боковых зеркал, медиасистема со встроенной навигацией, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары, камера заднего вида, система удержания в полосе, функция автоторможения при движении задним ходом (чтобы водитель случайно не въехал в незамеченное препятствие).

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